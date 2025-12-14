El City no baja el ritmo

14 dic. 2025
El Manchester City no pagó la resaca de visitar entre semana el Santiago Bernabéu. Los de Pep Guardiola, que no cejan en su persecución del Arsenal en la Premier League, vencieron (0-3) al Crystal Palace en Selhurst Park con goles de Erling Haaland, que hizo un doblete, y Phil Foden.

En el siempre complicado viaje al sur de Londres para enfrentarse al Palace, el City estuvo lejos de la brillantez de equipo apisonadora que a veces exhibe. Le faltó Jeremy Doku, baja de última hora por una lesión en la pierna, y echaron de menos su desborde.

De hecho, si el fútbol fuera justo, que no lo es y nunca lo ha sido, el Palace debería haber aprovechado la primera media hora para adelantarse en el marcador, pero entre la lentitud de Jean-Philippe Mateta y la imprecisión de Yeremy Pino, que mandó un mano a mano al travesaño, los de Oliver Glasner perdonaron demasiado y dejaron que el City sobreviviera hasta la habitual aparición de Haaland.

El noruego, que apenas había participado en el juego, cabeceó un genial centro de Matheus Nunes desde la derecha y dejó en evidencia a su marca, Chris Richards, que midió mal el salto.

Pese al gol justo antes del descanso, Glasner se fue aplaudiendo a los suyos y enérgico, consciente de que estaban dando la guerra necesaria para meter en apuros al City, y con la llegada de la segunda mitad se les volvió a escapar el tren.

El Palace se acercó al empate en un remate de Adam Wharton desde la frontal que pegó en el palo y como respuesta inmediata, el City sentenció esto de la mano del mago Rayan Cherki.

El francés, en una transición rápida, se zafó de dos defensas y soltó la pelota a tiempo para que Foden se acomodara en la frontal y delante de Richards, que volvió a salir en la foto, mandara la pelota al fondo de la red.

El City contemporizó. Después de visitar el Bernabéu el miércoles, no interesaba un esfuerzo innecesario, mientras que el Palace, al que de nada le servía el 0-2, metió delanteros al campo, como Christantus Uche y Eddie Nketiah, para intentar acercarse en el marcador.

Los ‘Eagles’ apretaron tímidamente el arco de un seguro Donnarumma, que sumó su sexta portería a cero de esta Premier, pero carecieron de oportunidades claras que les hicieran soñar con un milagro en Selhurst Park.

A la contra, con todo el Palace metido en el área del City, Savinho encontró una oportunidad para correr y en el mano a mano fue derribado por Dean Henderson. Penal y doblete para Haaland, que suma ya 17 goles en esta Premier League, seis más que su más inmediato perseguidor, el brasileño del Brentford Igor Thiago.

La derrota hace caer al Palace de la cuarta plaza que ahora abrocha el Chelsea con dos puntos de ventaja sobre ellos, en tanto que la persecución sigue casi igual para el City.

Ganó el Arsenal al Wolverhampton Wanderers y el Aston Villa al West Ham United, por lo que los ‘Sky Blues’ siguen a dos de los ‘Gunners’ y con uno de ventaja respecto al equipo de Unai Emery. La buena noticia para ellos es que ya tienen mejor diferencia goleador que el Arsenal (+22 por el +20 de los de Arteta).

Ahora, turno para la Copa de la Liga, donde el City recibirá este miércoles al Brentford en los cuartos de final.

- Ficha técnica:

0 - Crystal Palace: Henderson; Clyne (Uche, m.77), Richards, Lacroix, Guéhi, Mitchell; Wharton, Kamada (Hughes, m.67); Sarr, Pino y Mateta (Nketiah, m.63).

3 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly (Ait Nouri, m.91); Nico, Silva (Lewis, m.92), Reijnders (Savinho, m.85); Cherki, Foden y Haaland (Marmoush, m.91).

Goles: 0-1. m.41: Haaland; 0-2, m.69: Foden; 0-3, m.88: Haaland, de penal.

Árbitro: Darren England amonestó a Kamada (m.62) y Henderson (m.88) por parte del Crystal Palace.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Premier League, disputado en Selhurst Park (Londres).

