Histórico: Claudia Martínez nominada al Trofeo Kopa

La delantera de la Selección Paraguaya y el Olimpia, Claudia Martínez, fue nominada este jueves como una de las candidatas a ganar el Trofeo Kopa a la mejor jugadora juvenil del mundo, según reveló la organizadora del evento del Balón de Oro

Este trofeo se entrega anualmente en la ceremonia del Balón de Oro y se la lleva el mejor futbolista menor de 21 años.

La paraguaya demostró una extraordinaria capacidad en la reciente Copa América, en la que estableció una marca al ser la futbolista más joven en anotar un triplete con 17 años y 179 días, además de quedarse como una de las goleadoras del torneo con 6 tantos.

Anteriormente fue clave en la consagración de Paraguay en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador en el que marcó 10 goles en 9 partidos.

Martínez competirá con Michelle Agyemang (Inglaterra), Linda Caicedo ( Colombia), Wieke Kaptien (Países Bajos) y Vicky López (España).

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se realizará este lunes 22 de setiembre en París.