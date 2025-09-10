Paraguay escalaría seis posiciones en el ranking FIFA

El empate con Ecuador y la victoria sobre Perú en el último combo por Eliminatorias Sudamericanas, permitirían a Paraguay escalar en el ranking FIFA que se dará a conocer el próximo 17 de septiembre.

Un usuario en la red social X se encargó de hacer la suma y resta de puntos tras los encuentros por la fecha FIFA y el resultado arrojado fue que la Albirroja, de ocupar el puesto 43 estaría en el 37, subiendo así seis lugares.

🇪🇸 España, nuevo líder del Ranking FIFA.



🇧🇷 Brasil cae al 6° lugar tras perder en Bolivia.



🇭🇷 Croacia hace lo suyo y con la derrota de Alemania, entra a zona de cabezas de serie.



🇪🇨 Ecuador se acerca al bombo 2 al vencer a Argentina. pic.twitter.com/jVYG6FwtUI — Cambio de Juego (@_cambiodejuego) September 10, 2025

La selección de Argentina perdería la primera posición y pasaría a la tercera; la de Brasil tendría el sexto lugar; Colombia 13ª, Uruguay 15ª y Ecuador 24ª. El orden en este listado es importante para realizar la distribución de los bombos, de cara al sorteo de la Copa del Mundo que será el 5 de diciembre en Washington.

La Selección Paraguaya tiene tres amistosos confirmados y cuatro estarían por concretarse. Consiguiendo victorias en estos encuentros, la Albirroja podría entrar en el Bombo 2.