10 sept. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay escalaría seis posiciones en el ranking FIFA

El 17 de septiembre se dará a conocer el próximo ranking FIFA y, tras estos dos últimos partidos por Eliminatorias Sudamericanas, Paraguay subiría seis lugares.

Septiembre 10, 2025 12:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Gst2KkCWgAAzr-I.jfif

La Selección Paraguaya mejorará su posición en el ranking FIFA.

@Albirroja

El empate con Ecuador y la victoria sobre Perú en el último combo por Eliminatorias Sudamericanas, permitirían a Paraguay escalar en el ranking FIFA que se dará a conocer el próximo 17 de septiembre.

Un usuario en la red social X se encargó de hacer la suma y resta de puntos tras los encuentros por la fecha FIFA y el resultado arrojado fue que la Albirroja, de ocupar el puesto 43 estaría en el 37, subiendo así seis lugares.

La selección de Argentina perdería la primera posición y pasaría a la tercera; la de Brasil tendría el sexto lugar; Colombia 13ª, Uruguay 15ª y Ecuador 24ª. El orden en este listado es importante para realizar la distribución de los bombos, de cara al sorteo de la Copa del Mundo que será el 5 de diciembre en Washington.

La Selección Paraguaya tiene tres amistosos confirmados y cuatro estarían por concretarse. Consiguiendo victorias en estos encuentros, la Albirroja podría entrar en el Bombo 2.

Selección Paraguaya Paraguay Albirroja
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G0c13InXMAAsTL3.jpeg
Selección Paraguaya
Las rachas que rompió Paraguay
La Albirroja cerró las Eliminatorias haciendo historia y rompiendo cuatro rachas.
Septiembre 10, 2025 08:11 a. m.
 · 
Redacción D10
G0ep4FxXsAAe1VW.jpeg
Selección Paraguaya
Los mundialistas llegaron al país
La Selección Paraguaya de Fútbol retornó al país tras su histórico triunfo en Lima en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.
Septiembre 10, 2025 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
G0b5-CoXAAAvpNO.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Vinimos para hacer historia”
Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, reveló que fueron a Perú con toda la intención de hacer historia, como finalmente lo hicieron.
Septiembre 09, 2025 11:10 p. m.
 · 
Redacción D10
G0cW5sQW8AANVhY.jpg
Selección Paraguaya
Memorable debut de Orlando Gill
Orlando Gill tuvo su estreno en el pórtico de la Selección Paraguaya con una espectacular actuación teniendo tapadas importantes.
Septiembre 09, 2025 10:44 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-09 at 21.18.51.jpeg
Selección Paraguaya
Histórica victoria de la Albirroja en Lima
Paraguay derrotó por primera vez a Perú en Lima en un cierre de película en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Septiembre 09, 2025 10:23 p. m.
 · 
Redacción D10
GtHgj1gWAAAHh8i.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja ya está en el Nacional de Lima
La Selección Paraguaya ya se encuentra en el estadio Nacional de Lima para disputar el último partido de Eliminatorias ante Perú.
Septiembre 09, 2025 06:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más