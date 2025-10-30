30 oct. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay cierra aprestos con triunfo

La Selección Paraguaya Sub 17 se impuso en su último amistoso de preparación para el Mundial de Qatar.

Octubre 30, 2025 10:18 a. m. • 
Por Redacción D10
G4dowwjWkAAHe1t.jpeg

La Albirroja superó su último test.

Foto: Gentileza

La Albirroja que dirige Mariano Uglessich se impuso este jueves a Costa de Marfil, en el último encuentro amistoso de preparación para la Copa del Mundo que se disputará en Qatar desde 3 de noviembre próximo.

El equipo paraguayo logró la victoria en el Complejo Cultural y Deportivo Al Hamriyah por el marcador de 4-2 gracias a los tantos de José Buhring, Ymanol Ruíz, Mauro Coronel y Milan Freyres, resultado que se suma a los triunfos frente a Indonesia 2-1 y Uganda por 3-2.

Tras este lance la Albirroja deja Emiratos Árabes Unidos y se trasladará a Qatar a la espera del debut que será el próximo 5 de noviembre frente al combinado de Uzbekistán. El siguiente desafío será frente a Panamá el 8 de noviembre y se completará la fase de grupos el 11 de noviembre al medir a Irlanda.

Mundial Sub 17 Paraguay Amistoso Internacional
Redacción D10
