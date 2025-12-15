15 dic. 2025
Fútbol Internacional

Piden detención de José Florentín

El jugador paraguayo José Florentín está nuevamente en el ojo de la polémica y ahora piden su detención.

Diciembre 15, 2025 10:53 a. m. • 
Por Redacción D10
josé florentin_51274055.jpg

José Florentín, jugador paraguayo.

El jugador paraguayo, que está próximo a quedar libre de Central Córdoba y está en la mira de Olimpia, está de nuevo bajo la lupa con un hecho vinculado a la denuncia de violación que pesa en su contra.

Concretamente la parte denunciante solicitó la detención, alegando que el futbolista buscó la forma de entorpecer la investigación. José Florentín había realizado una contrademanda a la joven que lo acusó y este hecho habría generado una degradación en la salud de la víctima.

“Está cometiendo actos de turbación, intimidación, hostigamiento de manera directa e indirecta hacia los testigos y víctima, con el fin de que no declaren o que la víctima se quite la vida, lo cual le podría caber incluso otro delito como el de instigación al suicidio”, expresó el abogado de la joven publica la página Todo Noticias.

José Florentín y otros tres jugadores, entonces parte de Vélez fueron acusados de violación en marzo 2024. El paraguayo se expone a una pena carcelaria que va desde los 8 a los 20 años.

Fútbol Internacional José Florentín Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Inter
Fútbol Internacional
Lautaro coloca al Inter en lo más alto
El argentino Lautaro Martínez marcó este domingo el tanto decisivo en la victoria del Inter de Milán ante el Génova (1-2) que coloca a los ‘nerazzurri’ en lo más alto de la tabla de la Serie A tras los pinchazos de Milan y Nápoles.
Diciembre 14, 2025 07:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Real Madrid
Fútbol Internacional
Mbappé y Rodrygo dan aire al Real Madrid
El Real Madrid sufrió y respiró en Vitoria después de el Deportivo Alavés igualara el gol de Kylian Mbappé (1-1) en la segunda parte, pero Rodrygo deshizo la igualada tras una buena cabalgada de Vinicius en el minuto 76.
Diciembre 14, 2025 07:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Cabal
Fútbol Internacional
Juan Cabal desbloquea a la Juve
El colombiano Juan Cabal desbloqueó este domingo a la Juventus con un gol en el minuto 64 ante el Bolonia (0-1), apenas ciento ochenta segundos después de saltar al campo, y decidió un duelo que devuelve a la ‘Vecchia Signora’ a los puestos de competiciones europeas.
Diciembre 14, 2025 07:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Alderete
Fútbol Internacional
El Sunderland de Omar Alderete se lleva el derbi
Un gol del delantero Nick Woltemade en propia puerta decidió este domingo el derbi de ‘Tyne & Wear’ en el que el Sunderland, de Omar Alderete, salió vencedor ante el Newcastle United y se acerca a los puestos europeos.
Diciembre 14, 2025 03:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Manchester City
Fútbol Internacional
El City no baja el ritmo
El Manchester City no pagó la resaca de visitar entre semana el Santiago Bernabéu. Los de Pep Guardiola, que no cejan en su persecución del Arsenal en la Premier League, vencieron (0-3) al Crystal Palace en Selhurst Park con goles de Erling Haaland, que hizo un doblete, y Phil Foden.
Diciembre 14, 2025 02:25 p. m.
 · 
Redacción D10
MILAN
Fútbol Internacional
El Milan se queda a medias
El Milan dejó escapar este domingo la vitoria ante el Sassuolo (2-2) tras haber remontado el tanto inicial encajado en San Siro y el empate comprometió su liderato.
Diciembre 14, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más