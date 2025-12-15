Piden detención de José Florentín

El jugador paraguayo, que está próximo a quedar libre de Central Córdoba y está en la mira de Olimpia, está de nuevo bajo la lupa con un hecho vinculado a la denuncia de violación que pesa en su contra.

Concretamente la parte denunciante solicitó la detención, alegando que el futbolista buscó la forma de entorpecer la investigación. José Florentín había realizado una contrademanda a la joven que lo acusó y este hecho habría generado una degradación en la salud de la víctima.

“Está cometiendo actos de turbación, intimidación, hostigamiento de manera directa e indirecta hacia los testigos y víctima, con el fin de que no declaren o que la víctima se quite la vida, lo cual le podría caber incluso otro delito como el de instigación al suicidio”, expresó el abogado de la joven publica la página Todo Noticias.

José Florentín y otros tres jugadores, entonces parte de Vélez fueron acusados de violación en marzo 2024. El paraguayo se expone a una pena carcelaria que va desde los 8 a los 20 años.

