Martín Palermo se despidió de Fortaleza

Martín Palermo, que este jueves dejó el banquillo del recién descendido Fortaleza, agradeció a los jugadores por “el respeto, el profesionalismo y el compromiso”, y afirmó: “sé que algún día nos vamos a volver a cruzar”.

Martín Palermo estuvo cerca de alcanzar el milagro.

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

“A los hinchas, pedirles disculpas por no haber podido cumplir con el desafío que había asumido. El cariño y el apoyo estuvieron desde el primer momento; eso fue lo que me dio más fuerzas para luchar hasta el final. Sé que algún día nos vamos a volver a cruzar”, escribió en sus redes sociales el ídolo de Boca Juniors.

El ‘Titán’ había asumido las riendas del club cearense en septiembre de 2025, tras la salida del portugués Renato Paiva, con la tarea de consolidar al club, que se encontraba entre los cuatro últimos, fuera de zona de descenso, en la mitad superior de la tabla.

A pesar de haber alcanzado ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas en los 17 partidos que estuvo al frente, el Fortaleza descendió a segunda división en la última fecha del Campeonato Brasileño, luego de caer ante Botafogo por 4-2.

Tras divulgar la dimisión de Palermo, Fortaleza anunció la contratación del técnico brasileño Thiago Carpini hasta fines de 2026.

Carpini asumió Juventude en 2023 cuando se encontraba en segunda división y en la zona de descenso y, no solo lo sacó de la parte baja de la tabla, sino que lo llevó a conquistar el subcampeonato y, consecuentemente, el ascenso a la élite del fútbol brasileño.

Su desempeño le valió ser contratado para dirigir al São Paulo en la temporada siguiente, donde dejó su huella al conquistar la Supercopa de Brasil.

Tras su paso por el club paulista, Carpini continuó su carrera en el Vitória, donde permaneció por más de un año, hasta julio de 2025, y aseguró un boleto para disputar la Copa Sudamericana 2025.

