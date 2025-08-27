27 ago. 2025
Palmeiras también se baja de la puja por Julio Enciso

Palmeiras desistió definitivamente contratar al paraguayo Julio Enciso, jugador del Brighton.

Agosto 27, 2025 04:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Julio Enciso celebra su tercer gol en la Premier League.

FOTO: ARCHIVO

El club brasileño Palmeiras desistió definitivamente contratar al paraguayo Julio Enciso, jugador del Brighton, luego de que tampoco lo hiciera BlueCop, el grupo empresarial que pretendía llevarlo a Francia.

Las condiciones físicas del jugador resultaron un problema a largo plazo para la inversión que pretendía el grupo que es dueño del Chelsea inglés y del Racing Estraburgo francés.

Según fuentes consultadas por Bolavip Brasil, Palmeiras desistió por dos motivos: cerró con otro jugador de las características del paraguayo y, además, no quedó satisfecho por cómo manejó la negociación el agente de Enciso, Pedro Aldave.

Palmeiras, luego de haber contratado a Andreas Pereira, centrocampista ofensivo proveniente del Fulham también inglés, ya invirtió más de lo que podía permitirse esta temporada, y no hará más contrataciones hasta 2026.

Por otra parte, afirma Bolavip, “la forma en que el agente de Enciso gestionó las negociaciones con Palmeiras no fue bien del agrado de Leila Pereira”, la presidenta del club, pues Aldave habría estado negociando con dos oferentes al mismo tiempo.

Cabe recordar que Palmeiras envió emisarios a Londres para tratar de hacerse con Enciso, ofertando unos 14 millones de dólares por el pase.

