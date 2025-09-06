Otro amistoso de Paraguay antes del Mundial

Paraguay consiguió la clasificación directa a la Copa del Mundo 2026 tras empatar sin goles con Ecuador, el pasado jueves. Pensando ya en la preparación mundialista, la Asociación Paraguaya de Fútbol concretó un nuevo amistoso.

𝘼𝙢𝙞𝙨𝙩𝙤𝙨𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙖𝙙𝙤 ✅



Paraguay disputará un amistoso ante Estados Unidos en su camino al Mundial 2026 🔜⚽️.



Más detalles 🗞️: https://t.co/VeA78Y40GZ#Albirroja ⚪️🔴#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/u72XeHnRp8 — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 6, 2025

El sábado 15 de noviembre, la Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro se medirá con Estados Unidos, en el Subaru Park de Filadelfia, a partir de las 18:00. Este será, cronológicamente, el tercer partido de Paraguay en su proceso mundialista.

Previamente se concretó amistosos con Japón y Corea del Sur, el 10 y 14 de octubre respectivamente, y también contra México, el 18 de noviembre.