06 sept. 2025
Selección Paraguaya

Otro amistoso de Paraguay antes del Mundial

La Selección Paraguaya de Fútbol tendrá otro encuentro amistoso en su preparación de cara a la Copa del Mundo de 2026. La Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que en noviembre chocará con Estados Unidos.

Septiembre 06, 2025 06:06 p. m. • 
Por Redacción D10
_FER5719_56105632.jpg

Paraguay jugará con Estados Unidos en la fecha FIFA de noviembre.

FER

Paraguay consiguió la clasificación directa a la Copa del Mundo 2026 tras empatar sin goles con Ecuador, el pasado jueves. Pensando ya en la preparación mundialista, la Asociación Paraguaya de Fútbol concretó un nuevo amistoso.

El sábado 15 de noviembre, la Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro se medirá con Estados Unidos, en el Subaru Park de Filadelfia, a partir de las 18:00. Este será, cronológicamente, el tercer partido de Paraguay en su proceso mundialista.

Previamente se concretó amistosos con Japón y Corea del Sur, el 10 y 14 de octubre respectivamente, y también contra México, el 18 de noviembre.

Selección Paraguaya Albirroja Paraguay Estados Unidos
Redacción D10
