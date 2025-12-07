Los cinco refuerzos confirmados de Olimpia

Olimpia se mueve rápido para la conformación de su plantel de cara a la temporada 2026, donde buscará volver a ser protagonista tras un nefasto 2025 donde no estuvo a la altura en ninguna competencia.

Pablo Vitamina Sánchez, técnico argentino que arribó al Decano en reemplazo de Éver Hugo Almeida, trabaja con la dirigencia en busca de refuerzos. Si bien hasta el momento no hay ningún anuncio oficial, son cinco los futbolistas que arribarán al Decano, muchos de ellos ya con pasado en la institución.

Ellos son: Sebastián Lentinelly, arquero charrúa del Liverpool de Uruguay; el lateral derecho Raúl Cáceres, del Vitória; Mateo Gamarra, últimamente en el Cruzeiro de Brasil; Alejandro Silva, ex Deportivo Recoleta y José Florentín, volante de Central Córdoba de Argentina.

A la espera de lo que suceda con el delantero Guillermo Paiva, que deberá regresar al club si es que Junior de Barranquilla no hace uso de la opción de compra del pase. A estos nombres podrían sumarse dos o tres jugadores más, como mucho, para completar el plantel.

Los jugadores están citados para iniciar la pretemporada el martes 16 de diciembre en la Villa Olimpia.

El único amistoso confirmado hasta el momento es el 18 de enero ante Atlético Mineiro en Brasil.