Omar Alderete, en los corazones de los Gatos Negros

En la previa del partido de ayer contra el Manchester City, se conoció un video con la canción que los hinchas del Sunderland le dedican al defensor paraguayo Omar Alderete, sobre una música de David Bowie. Horas después, el jugador de 29 años jugó un partido monumental en lo defensivo contra el equipo dirigido por Pep Guardiola, y el cariño de los hinchas de los Black Cats es cada vez más grande por Alderete.

En la red social X, una serie de usuarios afines al equipo inglés volvieron a resaltar el juego del paraguayo, al tiempo de sorprenderse otra vez por haber pagado tan poco al Getafe español (unos 12 millones de euros) para que Alderete se sume en su primera temporada en la Premier League.

“Enfrentando a jugadores como Erling Haaland y Ryan Cherki, no solo aguantó, sino que dominó. Con entradas perfectas y despejes decisivos, desbarató el ataque. Nada mal para alguien que todavía se está adaptando al equipo, ¿verdad?”, escribió el medio Footboom, haciéndose eco de la actuación de Alderete contra el City.

Desde el punto de vista estadístico, el defensor internacional tuvo un 100% de despejes. Interceptó cuatro veces y robó pelotas tres veces. En general, las plataformas le dieron una puntuación de 9 sobre 10.