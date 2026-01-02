02 ene. 2026
Omar Alderete, en los corazones de los Gatos Negros

El defensa paraguayo Omar Alderete tuvo un partido brillante contra el Manchester City (0-0), y cada día se mete más en el corazón de la afición del Sunderland.

Por Redacción D10
Omar Alderete anuló por completo a Erling Haaland.

En la previa del partido de ayer contra el Manchester City, se conoció un video con la canción que los hinchas del Sunderland le dedican al defensor paraguayo Omar Alderete, sobre una música de David Bowie. Horas después, el jugador de 29 años jugó un partido monumental en lo defensivo contra el equipo dirigido por Pep Guardiola, y el cariño de los hinchas de los Black Cats es cada vez más grande por Alderete.

En la red social X, una serie de usuarios afines al equipo inglés volvieron a resaltar el juego del paraguayo, al tiempo de sorprenderse otra vez por haber pagado tan poco al Getafe español (unos 12 millones de euros) para que Alderete se sume en su primera temporada en la Premier League.

“Enfrentando a jugadores como Erling Haaland y Ryan Cherki, no solo aguantó, sino que dominó. Con entradas perfectas y despejes decisivos, desbarató el ataque. Nada mal para alguien que todavía se está adaptando al equipo, ¿verdad?”, escribió el medio Footboom, haciéndose eco de la actuación de Alderete contra el City.

Desde el punto de vista estadístico, el defensor internacional tuvo un 100% de despejes. Interceptó cuatro veces y robó pelotas tres veces. En general, las plataformas le dieron una puntuación de 9 sobre 10.

Redacción D10
Alcides Benítez jugará en el fútbol argentino
El futbolista Alcides Benítez deja Guaraní para seguir su carrera en un grande del interior del fútbol argentino.
Diciembre 30, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Un nuevo equipo se mete en la pelea por Ronaldo Martínez
Un nuevo club se mete en la puja por contratar a Ronaldo Martínez, el delantero de la Albirroja que fue goleador del campeonato argentino.
Diciembre 30, 2025 10:48 a. m.
Tigre renueva con Alfio Oviedo
Tigre de Argentina anunció la renovación de contrato del delantero paraguayo Alfio Oviedo.
Diciembre 30, 2025 10:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Ángel Romero quiere reducir su salario para quedarse en el Corinthians
El delantero paraguayo Ángel Romero finaliza su contrato con el Corinthians este 31 de diciembre y quiere seguir en el club.
Diciembre 29, 2025 06:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Espínola: “Nadie me dijo nada”
El nombre del arquero paraguayo de Newell’s de Argentina, Juan Espínola, sonó en las últimas horas para dejar el club. Aclaró su situación.
Diciembre 29, 2025 04:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Josué Colmán, libre tras rescindir con Newell’s
El mediocampista paraguayo Josué Colmán quedó libre tras rescindir su contrato con Newell’s Old Boys de Argentina.
Diciembre 29, 2025 12:48 p. m.
 · 
Redacción D10
