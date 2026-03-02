02 mar. 2026
Atlanta United oficializa la contratación de Matías Galarza

El Atlanta United anunció este lunes la contratación del mediocampista Matías Galarza, cedido por River Plate hasta el 30 de junio de 2026, con opción a compra.

Matías Galarza, presentado en Atlanta United.

El Atlanta United de Estados Unidos, que dirige el conocido Gerardo Martino y donde el capitán del equipo es el paraguayo Miguel Almirón, oficializó este lunes la incorporación del mediocampista albirrojo Matías Galarza.

El futbolista llega al fútbol norteamericano procedente de River Plate de Argentina en donde jugó muy poco. “Es un joven talentoso que aportará energía e intensidad a nuestro mediocampo”, declaró Chris Henderson, director deportivo y director de fútbol.

“A sus 24 años, ha disputado múltiples partidos importantes en Sudamérica, tanto a nivel de clubes como con la selección nacional, y recientemente ayudó a Paraguay a clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nos entusiasma darle la bienvenida a Atlanta”, agregó el directivo.

Galarza disputó 14 partidos con el elenco millonario desde que se unió al club en julio de 2025. Anteriormente, jugó para el club argentino Talleres, donde registró cinco goles y dos asistencias en 68 partidos, entre agosto de 2023 y julio de 2025. Durante su etapa con el club, Talleres ganó la Supercopa Internacional 2023-24 y disputó siete partidos en la Copa Libertadores 2024, ayudando al equipo a alcanzar los octavos de final.

ANTECEDENTES. El jugador comenzó su carrera en el Olimpia antes de unirse al Vasco da Gama de Brasil, primero cedido y luego fichando por el club en 2021. En total, registró cinco goles y cuatro asistencias en 58 partidos en todas las competiciones. Pasó la temporada 2022 cedido en el Coritiba FC, donde disputó 11 partidos de la Serie A.

A nivel internacional, Galarza jugó 13 partidos con Paraguay y registró dos goles y una asistencia desde su debut en 2022. Participó en siete partidos de clasificación para la Copa del Mundo durante el reciente ciclo de las Eliminatorias, ayudando a Paraguay a conseguir su primer boleto a una Copa del Mundo desde 2010.

