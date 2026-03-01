01 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Gabriel Ávalos sigue de romance con los goles

Gabriel Ávalos sigue atravesando un gran momento en Independiente al sumar un gol más en su cosecha personal.

Marzo 01, 2026 01:06 p. m. 
Por Redacción D10
Gabriel Ávalos anotó para Independiente.

Independiente derrotó anoche por 2-0 a Central Córdoba con goles que llegaron sobre el final, el primero de ellos convertido por el paraguayo Gabriel Ávalos.

El delantero paraguayo se elevó y aplicó un tremendo cabezazo que tomó de contrapierna al arquero para el delirio del público rojo.

Independiente llega a 13 puntos y se ubica tercero en la Zona A. Este fue el cuarto gol en el año para Ávalos y el segundo en tres partidos.

