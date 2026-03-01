Gabriel Ávalos sigue de romance con los goles

Independiente derrotó anoche por 2-0 a Central Córdoba con goles que llegaron sobre el final, el primero de ellos convertido por el paraguayo Gabriel Ávalos.
El delantero paraguayo se elevó y aplicó un tremendo cabezazo que tomó de contrapierna al arquero para el delirio del público rojo.
Independiente llega a 13 puntos y se ubica tercero en la Zona A. Este fue el cuarto gol en el año para Ávalos y el segundo en tres partidos.
Centrazo de Santi Arias a la cabeza matadora de Gabi Ávalos
