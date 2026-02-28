Juan Escobar seguirá su carrera en Perú

El defensor central paraguayo Juan Escobar, de 30 años, últimamente en Godoy Cruz del fútbol argentino, seguirá su carrera profesional en Perú, más precisamente en el Melgar.

“Bienvenido Escobar. Juan llega a la Rojinegra para aportar firmeza defensiva, orden y solidez en la marca”, publicó el club incaico en sus redes sociales.

Melgar será el séptimo equipo en la carrera de Escobar, que debutó en Sportivo Luqueño en el 2014, luego pasó a Cerro Porteño hasta emigrar al fútbol mexicano en el 2019, donde vistió los colores del Cruz Azul y del Toluca.

En el 2024 tuvo un breve paso por el Castellón de España hasta llegar al fútbol argentino el año pasado.