25 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Bautizan a Adam Bareiro como el ‘Palermo guaraní’

VIDEO. El reconocido periodista argentino Federico Bulos llenó de elogios a Adam Bareiro por su debut en Boca Juniors.

Febrero 25, 2026 02:03 p. m.
aanaa.jfif

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca Juniors.

Foto: Copa Argentina.

Adam Bareiro tuvo un debut soñado con la camiseta de Boca Juniors al anotar dos goles en la victoria por 2-0 sobre Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

Este lunes, durante el programa F90 por ESPN, Federico Bulos, reconocido periodista argentino, comparó a Bareiro con Martín Palermo, máximo goleador en la historia xeneize, apodándolo el “Palermo guaraní”.

Compañeros de Bulos fueron más allá y lo compararon con Gabriel Batistuta, otro que pasó de River Plate a Boca en su momento y la rompió.

La última vez que un jugador xeneize había debutado con un doblete fue en 1993, cuando lo hizo Alberto Acosta en un partido ante Deportivo Mandiyú.

Más atrás en el tiempo, Diego Armando Maradona y Miguel Brindisi también lo hicieron, en 1981.

Adam Bareiro Martín Palermo Boca Juniors
Más contenido de esta sección
Adam Bareiro
Paraguayos en el Exterior
Boca Juniors presenta a Adam Bareiro
Este sábado, Boca Juniors presentó de manera oficial al paraguayo Adam Bareiro como nuevo refuerzo del club.
Febrero 21, 2026 03:30 p. m.
 · 
Redacción D10
mmati.jfif
Paraguayos en el Exterior
Matías Galarza tiene nuevo equipo
El paraguayo Matías Galarza finalmente no seguirá en River Plate y ya tiene nuevo club.
Febrero 21, 2026 03:22 p. m.
rronnt.jpg
Paraguayos en el Exterior
Golazo y celebración especial de Ronaldo Martínez
VIDEO. El paraguayo Ronaldo Martínez marcó un gran gol para Talleres y lo festejó de forma particular.
Febrero 21, 2026 02:45 p. m.
djdd.jfif
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez anota para el Brighton
VIDEO. El paraguayo Diego Gómez marcó un gol para el Brighton en la Premier League inglesa.
Febrero 21, 2026 01:19 p. m.
HA1hPOmXsAAQ5Yp.jpg
Paraguayos en el Exterior
Tata Martino confirma la capitanía del Atlanta a Miguel Almirón
Gerardo Tata Martino, entrenador del Atlanta United, llenó de elogios a su nuevo capitán, el paraguayo Miguel Almirón.
Febrero 20, 2026 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Adam Bareiro
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro: “Estoy contento de estar acá”
El paraguayo Adam Bareiro ya se encuentra en Argentina para oficializar su llegada a Boca Juniors. “Estoy contento de estar acá”, aseveró el que fuera jugador de River Plate.
Febrero 20, 2026 11:32 a. m.
Carga Más