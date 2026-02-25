Bautizan a Adam Bareiro como el ‘Palermo guaraní’

Adam Bareiro tuvo un debut soñado con la camiseta de Boca Juniors al anotar dos goles en la victoria por 2-0 sobre Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

Este lunes, durante el programa F90 por ESPN, Federico Bulos, reconocido periodista argentino, comparó a Bareiro con Martín Palermo, máximo goleador en la historia xeneize, apodándolo el “Palermo guaraní”.

Compañeros de Bulos fueron más allá y lo compararon con Gabriel Batistuta, otro que pasó de River Plate a Boca en su momento y la rompió.

La última vez que un jugador xeneize había debutado con un doblete fue en 1993, cuando lo hizo Alberto Acosta en un partido ante Deportivo Mandiyú.

Más atrás en el tiempo, Diego Armando Maradona y Miguel Brindisi también lo hicieron, en 1981.