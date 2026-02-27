27 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

El Estrasburgo de Enciso iguala ante el Lens

El Racing el Estrasburgo, con el paraguayo Julio Enciso como titular, empató 1-1 ante el Lens por la vigésima cuarta jornada de la Liga de Francia.

Febrero 27, 2026 06:53 p. m.
Enciso fue titular ante el Lens.

Por segunda jornada consecutiva el Lens fue incapaz de ganar su partido de la Ligue 1 y, lastrado por la inspiración del goleador argentino Joaquín Panichelli, no pasó del empate en el estadio de la Meinau ante el Estrasburgo (1-1) que mantiene en el liderato al París Saint Germain antes de jugar su partido en Le Havre, de la vigésima cuarta jornada de Francia.

El equipo de Pierre Sage, una de las revelaciones de la temporada, se desinfla. Fue líder varias jornadas, infalible. Pero en las seis últimas fechas se ha dejado puntos en tres encuentros (Marsella, Mónaco y Estrasburgo). Ahora da vía libre al vigente campeón que puede elevar su ventaja a cuatro en el liderato.

Y eso que, al menos, evitó la derrota el Estrasburgo que se vio con el partido en contra pasado el cuarto de hora, cuando el argentino Joaquín Panichelli aprovechó un error de Pierre Ganiou y, con una estupenda vaselina en el borde del área, envió el balón a la red, fuera del alcance de Robin Risser.

Panichelli está en plena inspiración y lo demostró. El sudamericano sumó su decimocuarto gol en la Ligue 1 -dieciséis en lo que va de curso- e iguala en el primer lugar de los goleadores al inglés Steve Greenwood, del Marsella.

El Estrasburgo, que aspira a situarse en un lugar europeo, mantuvo su ventaja hasta la hora de partido pero se le escapó el triunfo en una acción a balón parado. Fue en un córner botado por Florian Thauvin al área pequeña que despejó, hacia el centro, el meta Mike Penders. El maliense Mamadou Sangare recogió el rechace y con un buen disparo desde fuera del área llevó la pelota a la red y estableció el empate que se mantuvo hasta el final.

La igualada es insuficiente para ambos. El Lens no logró asaltar el liderato y queda a un punto del París Saint Germain, y el Estrasburgo no consiguió entrar en la zona europea, es sexto, a dos del Stade Rennes y el Lille. EFE

