José Canale: “Soñaba hacer un gol en el Maracaná”

El defensa paraguayo José Canale volvió a tener una noche histórica con Lanús al ser una de las principales figuras de la consagración de su equipo por primera vez en la Recopa marcando incluso el gol que aseguraba el título para los argentinos en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Tras el partido, el paraguayo habló para la televisión y no ocultó su felicidad. “Contento por el grupo humano más que nada que nunca se achicó ante nada ni nadie”, arrancó diciendo.

Canale aseguró que fueron justos campeones. “Demostramos que somos once leones y vamos al frente como campeones”, destacó.

Consultado sobre si alguna vez pensó en anotar un gol tan importante. “Desde chico, jugaba en la play y decía que algún día voy a hacer un gol en el Maracaná y acá se dio”, confesó.

Por último dio palabras de agradecimiento y reiteró su felicidad. “Muy agradecido con el plantel, con la gente y hoy nos vamos felices”, concluyó.

Canale marcó el gol del título para Lanús, dejó en claro que el Grana "NO SE ACHICÓ CON NADIE" y contó que jugaba a la Play y soñaba con hacer un gol en el Maracaná... ¡Ya es realidad!



📺 Mirá la #Recopa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mJecBPgquK — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026