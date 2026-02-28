El Sunderland de Alderete empata ante el Bournemouth

El Bournemouth continúa su persecución de los puestos europeos y suma ocho partidos seguidos sin perder tras sacar un empate a uno contra el Sunderland (1-1).

El punto, eso sí, sabe a poco para los ‘Cherries’, que, pese a que empezaron por detrás en el marcador gracias a un tanto del español Eliezer Mayenda, consiguieron empatar en la segunda mitad por medio de Evanilson y estuvieron cerca de dejar los tres puntos en el Vitality Stadium con un remate de Enes Unal en los últimos minutos.

Mayenda, que llevaba sin marcar desde la primera jornada, cuando hizo el primer gol del Sunderland en su vuelta a la Premier, anotó una diana clásica de delantero centro para el 0-1. El internacional sub21 con España apareció en el área pequeña para empujar un rebote de Djordje Petrovic al remate de Habib Diarra. Es su segundo tanto en esta liga y la mejor manera de aprovechar su primera titularidad desde el pasado 21 de enero.

Los ‘Black Cats’, lógico al jugar fuera de casa, dieron un paso atrás con el tanto y el Bournemouth empezó a merecer el empate que finalmente llegó en el minuto 64 cuando Evanilson cabeceó en el segundo palo un centro de Marcus Tavernier.

Al tanto del brasileño le siguió una posible tarjeta roja a Tyler Adams por un pisotón que descartó el VAR, un cabezazo de Dan Ballard en un córner que estuvo cerca de ser el 1-2, un barullo dentro del área que Ünal no supo definir y un centro de Álex Jiménez que un defensa del Sunderland casi mete en su propia portería.

Andoni Iraola, que ya se perdió el último partido contra el West Ham United por acumulación de tarjetas amarillas, acabó muy enfadado con la actuación arbitral, pero, aunque el español no pudo llevarse la victoria, suma un nuevo encuentro a su lista de invictos.

Su Bournemouth no conoce la derrota desde el pasado 3 de enero contra el Arsenal. Son ocho partidos seguidos sin perder que dejan a los ‘Cherries’ con 39 puntos y la salvación virtualmente sellada. Europa queda a seis puntos de distancia que pueden ser más en función de lo que ocurra en el resto de la jornada.

El Sunderland, por su parte, ha perdido la comba con los puestos europeos y suma tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos. El equipo de Regis Le Bris es undécimo con 37 unidades. EFE