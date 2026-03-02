¿Qué se sabe de los futbolistas paraguayos en Irán?

Continúa la incertidumbre en el deporte mundial por la inestabilidad en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han provocado que se suspendan todas las competiciones en esa región.

Tres son los futbolistas paraguayos afectados directamente por el conflicto bélico, quienes no pudieron dejar el territorio persa antes del cierre total del espacio aéreo.

Ellos son Diego Duarte, Mario Otazú y Mauro Caballero, que juegan en el Chadormalu Sports Club, de la máxima categoría masculina del fútbol profesional de ese país.

CON MIEDO. Hugo Gaona, representante de Diego Duarte, afirmó que los futbolistas guaraníes están bien, aunque están incomunicados. “Ayer se dio (el contacto) desde un celular de un compañero brasileño. Ellos están sin internet, sin wifi, y la comunicación cuesta muchísimo. Ellos están bien, están sanos”, dijo a un medio local.

La sede del club se encuentra en la ciudad de Ardakan de la provincia de Yazd. Está ubicado a 50 kilómetros de la capital Teherán, en donde se reportaron las primeras explosiones así como en otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

“Ellos están con el miedo por lo que está aconteciendo. Cada 15 minutos están escuchando cuatro a cinco detonaciones, que son los ataques que reciben esta gente. Hoy, a las 11 hora de Irán, tenían que tener una reunión con el presidente para ver qué decisión tomaban”, agregó.

La intención de los jugadores es salir rumbo a Turquía y luego conectar con Brasil para llegar a nuestro país. “Queda rezar por ellos para que esto no pase a mayores, o por lo menos no esté ni cerca de ellos, que vengan lo antes posible a Paraguay”, cerró.

Luego de producirse los primeros ataques, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, confirmó en la televisión pública que “la Liga se ha suspendido desde ya y hasta nueva orden”.