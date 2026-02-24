Chilavert le responde con filo a Courtois
Lejos de apagar el incendio, José Luis Chilavert siguió con la polémica recordándole su pasado al belga Thibaut Courtois, quien había calificado como “lamentables” los dichos de nuestro compatriota hacia Vinícius y Mbappé.
José Luis Chilavert volvió encender la llama de la polémica al contestarle esta vez al portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que criticó las declaraciones del Chila hacia sus compañeros Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.
Thibaut Courtois fue consultado este martes por las palabras del histórico de Vélez y la Selección Paraguaya, quien cuestionó a Vinicius y puso en duda los valores de Mbappé por su orientación sexual. Al respecto Courtois calificó los dichos de lamentables.
“Eso es lamentable también. Al final no se puede decir cosas así, también es otro tipo de insulto y creo que esas cosas no caben en el mundo de hoy y cualquier lugar. Menos viniendo de otro ex compañero de profesión”, expresó Courtois.
El Chila redobló la apuesta y este martes por la tarde los tiros fueron para el portero belga del Real Madrid. "¿Lamentable yo? Lamentable él, que le sacó la novia a su compañero De Bruyne. Además, tiene que aprender a jugar con los pies y animarse a salir del área. Es un arquero normal”, declaró en charla con Radio Rivadavia de Argentina.
🔴 “LAMENTABLE ES COURTOIS QUE LE SACÓ LA NOVIA A DE BRUYNE”— Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 24, 2026
👉 José Luis Chilavert le respondió a Thibaut Courtois, quién repudió los dichos del e arquero paraguayo contra Vinicius Jr. y Mbappé en medio de la acusación por racismo a Prestianni.
🔥 “Además, tiene que aprender a… https://t.co/qyFxWUopkQ pic.twitter.com/xtSGrpc97X