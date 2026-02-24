24 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Chilavert le responde con filo a Courtois

Lejos de apagar el incendio, José Luis Chilavert siguió con la polémica recordándole su pasado al belga Thibaut Courtois, quien había calificado como “lamentables” los dichos de nuestro compatriota hacia Vinícius y Mbappé.

Febrero 24, 2026 07:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Foto:www.republica.com.uy

José Luis Chilavert volvió encender la llama de la polémica al contestarle esta vez al portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que criticó las declaraciones del Chila hacia sus compañeros Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois fue consultado este martes por las palabras del histórico de Vélez y la Selección Paraguaya, quien cuestionó a Vinicius y puso en duda los valores de Mbappé por su orientación sexual. Al respecto Courtois calificó los dichos de lamentables.

“Eso es lamentable también. Al final no se puede decir cosas así, también es otro tipo de insulto y creo que esas cosas no caben en el mundo de hoy y cualquier lugar. Menos viniendo de otro ex compañero de profesión”, expresó Courtois.

El Chila redobló la apuesta y este martes por la tarde los tiros fueron para el portero belga del Real Madrid. "¿Lamentable yo? Lamentable él, que le sacó la novia a su compañero De Bruyne. Además, tiene que aprender a jugar con los pies y animarse a salir del área. Es un arquero normal”, declaró en charla con Radio Rivadavia de Argentina.

Chilavert Courtois Kylian Mbappé
Redacción D10
