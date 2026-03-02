Así fue el gol de Maurício Magalhães para el Palmeiras

El Palmeiras avanzó a la final del Paulistão después de superar al São Paulo por 2-1 y el primer tanto del cotejo lo hizo Maurício Magalhães, quien desde hace semanas cuenta con la nacionalidad paraguaya.

Os gols que carimbaram nossa vaga na final do Paulista! ⚽️⚽️ pic.twitter.com/jBj6bHEkr4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 2, 2026

Maurício Magalhães recibió un balón al borde del área chica, acomodó de derecha y remató de zurda para instalar el 1-0 a los 8’. El goleador fue reemplazado a los 75’. Además, en el Verdão fue titular Gustavo Gómez, mientras que Ramón Sosa ingresó a los 87’.

En el conjunto rival, Damián Bobadilla jugó hasta los 77’. Con el triunfo, el Palmeiras estará en la final ante el Novorizontino que venció al Corinthians por 1-0