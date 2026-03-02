02 mar. 2026
Así fue el gol de Maurício Magalhães para el Palmeiras

El Palmeiras derrotó al São Paulo y el primer tanto del conjunto victorioso fue obra del paraguayo Maurício Magalhães.

Maurício Magalhães

Maurício Magalhães convirtió el primero del partido.

Foto: Gentileza - Palmeiras

El Palmeiras avanzó a la final del Paulistão después de superar al São Paulo por 2-1 y el primer tanto del cotejo lo hizo Maurício Magalhães, quien desde hace semanas cuenta con la nacionalidad paraguaya.

Maurício Magalhães recibió un balón al borde del área chica, acomodó de derecha y remató de zurda para instalar el 1-0 a los 8’. El goleador fue reemplazado a los 75’. Además, en el Verdão fue titular Gustavo Gómez, mientras que Ramón Sosa ingresó a los 87’.

En el conjunto rival, Damián Bobadilla jugó hasta los 77’. Con el triunfo, el Palmeiras estará en la final ante el Novorizontino que venció al Corinthians por 1-0

Palmeiras
