Golazo de Diego Gómez para el Brighton

Las buenas noticias llegan desde Inglaterra con el paraguayo Diego Gómez que volvió a convertir para el Brighton que enfrenta al Nottingham Forest por la fecha 28 de la Premier League.
El mediocampista se hizo sentir en el marcador apenas a los 6 minutos de haber iniciado el compromiso con un soberbio disparo cruzado que le quemó las manos al portero.
Brighton derrota parcialmente por 2-1 al Nottingham Forest en juego que está por terminar en Inglaterra.
¡GRITALO, PARAGUAYO, ES UN GOLAZO! Diego Gómez se lució con esta hermosa volea para el gol de Brighton ante Nottingham Forest en la fecha 28 de la Premier League.
