Golazo de Diego Gómez para el Brighton

Las buenas noticias llegan desde Inglaterra con el paraguayo Diego Gómez que volvió a convertir para el Brighton que enfrenta al Nottingham Forest por la fecha 28 de la Premier League.

El mediocampista se hizo sentir en el marcador apenas a los 6 minutos de haber iniciado el compromiso con un soberbio disparo cruzado que le quemó las manos al portero.

Brighton derrota parcialmente por 2-1 al Nottingham Forest en juego que está por terminar en Inglaterra.