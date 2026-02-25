24 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Adam Bareiro debuta con un doblete en Boca Juniors

Adam Bareiro tuvo su estreno goleador con la camiseta de Boca Juniors en un partido de Copa Argentina marcando sus primeros dos goles.

Febrero 24, 2026 10:55 p. m. • 
Por Redacción D10
20260224_224915.jpg

Adam Bareiro tuvo un debut soñado con la camiseta de Boca Juniors.

Adam Bareiro solo necesitó 41 minutos para convertir su primer gol con la camiseta de Boca Juniors en su primer partido oficial desde su llegada procedente de Fortaleza de Brasil.

El delantero paraguayo fue titular ante Gimnasia de Chivilcoy, equipo que milita en el Federal A de Argentina, y rápidamente tuvo una situación clara de arranque al definir picándola por encima del arquero que alcanzó a desviarla para atragantar el grito de gol del Zorrito.

La segunda chance ya fue al fondo de la red y fue mediante una gran definición de zurda. El segundo se llegó en la etapa complementaria y fue mediante un gran cabezazo.

Ángel Romero también fue titular pero terminó siendo reemplazado en el entretiempo. Adam dejó la cancha a los 69 minutos.

Boca Juniors avanzó a la siguiente ronda de la Copa Argentina.

Adam Bareiro Boca Juniors Copa Argentina
Redacción D10
Más contenido de esta sección
mmati.jfif
Paraguayos en el Exterior
Matías Galarza tiene nuevo equipo
El paraguayo Matías Galarza finalmente no seguirá en River Plate y ya tiene nuevo club.
Febrero 21, 2026 03:22 p. m.
rronnt.jpg
Paraguayos en el Exterior
Golazo y celebración especial de Ronaldo Martínez
VIDEO. El paraguayo Ronaldo Martínez marcó un gran gol para Talleres y lo festejó de forma particular.
Febrero 21, 2026 02:45 p. m.
djdd.jfif
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez anota para el Brighton
VIDEO. El paraguayo Diego Gómez marcó un gol para el Brighton en la Premier League inglesa.
Febrero 21, 2026 01:19 p. m.
HA1hPOmXsAAQ5Yp.jpg
Paraguayos en el Exterior
Tata Martino confirma la capitanía del Atlanta a Miguel Almirón
Gerardo Tata Martino, entrenador del Atlanta United, llenó de elogios a su nuevo capitán, el paraguayo Miguel Almirón.
Febrero 20, 2026 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Adam Bareiro
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro: “Estoy contento de estar acá”
El paraguayo Adam Bareiro ya se encuentra en Argentina para oficializar su llegada a Boca Juniors. “Estoy contento de estar acá”, aseveró el que fuera jugador de River Plate.
Febrero 20, 2026 11:32 a. m.
20260219_081607.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro es nuevo jugador de Boca Juniors
El delantero paraguayo Adam Bareiro deja Fortaleza de Brasil para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors de Argentina.
Febrero 19, 2026 08:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más