Adam Bareiro debuta con un doblete en Boca Juniors

Adam Bareiro solo necesitó 41 minutos para convertir su primer gol con la camiseta de Boca Juniors en su primer partido oficial desde su llegada procedente de Fortaleza de Brasil.

El delantero paraguayo fue titular ante Gimnasia de Chivilcoy, equipo que milita en el Federal A de Argentina, y rápidamente tuvo una situación clara de arranque al definir picándola por encima del arquero que alcanzó a desviarla para atragantar el grito de gol del Zorrito.

La segunda chance ya fue al fondo de la red y fue mediante una gran definición de zurda. El segundo se llegó en la etapa complementaria y fue mediante un gran cabezazo.

Ángel Romero también fue titular pero terminó siendo reemplazado en el entretiempo. Adam dejó la cancha a los 69 minutos.

Boca Juniors avanzó a la siguiente ronda de la Copa Argentina.

