La canción que le hicieron a Omar Alderete

Desde que se puso la camiseta del Sunderland, Omar Alderete se convirtió en un referente de la defensa del conjunto albirrojo. El paraguayo mantuvo un alto nivel en prácticamente todos los partidos que jugó por lo que rápidamente se ganó el cariño de los hinchas.

⚽ A Omar Alderete, referente de esta temporada en el Sunderland de Inglaterra, los hinchas de su club ya le crearon una canción 😃



El paraguayo es titular y fundamental en la defensa del equipo inglés.

Tanto es así, que en redes sociales comenzó a circular un video en el que seguidores del Sunderland se encuentran cantando un tema hecho para el zaguero guaraní.

La canción que adaptaron se llama Starman y pertenece al inglés David Bowie. Omar Alderete, hasta la fecha, jugó 14 partidos y anotó un gol, frente al Nottingham Forest, y aportó una asistencia. Solo se perdió algunos encuentros por lesión.