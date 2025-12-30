30 dic. 2025
Fútbol Internacional

La canción que le hicieron a Omar Alderete

Tan buen nivel está demostrando Omar Alderete en el Sunderland que algunos hinchas del club ya corean una canción preparada para el paraguayo.

Diciembre 30, 2025 03:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Omar Alderete cumplió un sueño al llegar Premier League.

Foto: Gentileza - Sunderland

Desde que se puso la camiseta del Sunderland, Omar Alderete se convirtió en un referente de la defensa del conjunto albirrojo. El paraguayo mantuvo un alto nivel en prácticamente todos los partidos que jugó por lo que rápidamente se ganó el cariño de los hinchas.

Tanto es así, que en redes sociales comenzó a circular un video en el que seguidores del Sunderland se encuentran cantando un tema hecho para el zaguero guaraní.

La canción que adaptaron se llama Starman y pertenece al inglés David Bowie. Omar Alderete, hasta la fecha, jugó 14 partidos y anotó un gol, frente al Nottingham Forest, y aportó una asistencia. Solo se perdió algunos encuentros por lesión.

Redacción D10
Carga Más