16 ago. 2025
Paraguayos en el Exterior

Omar Alderete debuta con asistencia en la Premier League

El defensor paraguayo Omar Alderete debutó este sábado en la Premier League con la camiseta del Sunderland y lo hizo con una fantástica asistencia.

Agosto 16, 2025 12:42 p. m. • 
Por Redacción D10
Gye-SKDWoAA4VmD.jpg

Omar Alderete celebra junto a sus compañeros el primer gol del Sunderland en su regreso a la Premier League.

Omar Alderete tuvo un estreno de ensueño con la camiseta del Sunderland en la Premier League de Inglaterra por la fecha 1 de la competición más legendaria de todas.

El defensor albirrojo ingresó al minuto 52 del partido ante el West Ham y metió una asistencia fantástica a los 61' para el cabezazo de Eliezer Mayenda que puso el 1-0 del Sunderland que volvió a convertir un gol en Premier League tras largos 8 años de ausencia.

Sunderland derrota ahora por 2-0 al West Ham y arranca de manera fantástica su nueva aventura en la Premier League con el paraguayo Omar Alderete en sus filas.

Alderete se convirtió en el quinto paraguayo en dar una asistencia en la Premier League tras Roque Santa Cruz, Antolín Alcaraz, Miguel Almirón y Julio Enciso.

Sunderland Premier League Omar Alderete
Redacción D10
