19 nov. 2025
Copa Sudamericana

Mineiro llega a Paraguay para enfrentar a Lanús en la final de la Sudamericana

El plantel del Atlético Mineiro aterrizó este miércoles en Asunción, donde el sábado buscará su primer título de Copa Sudamericana a expensas del Lanús argentino en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Noviembre 19, 2025 08:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Mineiro

Jugadores del Mineiro ya están en Paraguay.

Foto: Daniel Duarte/Última Hora

Los pupilos del entrenador argentino Jorge Sampaoli llegaron procedentes de Belo Horizonte al aeropuerto Silvio Pettirossi, situado en la ciudad paraguaya de Luque (centro).

Atlético Mineiro se clasificó por primera vez a la final de la Copa Sudamericana tras vencer en semifinales al Independiente del Valle.

El Galo, campeón de la Copa Libertadores de 2013, llegó con 34 jugadores para el duelo ante Lanús, que, por su parte, busca su segundo título de Copa Sudamericana.

La final de la edición 24 de la Copa Sudamericana, disputada desde 2002 con un partido único, enfrentará por séptima vez a equipos de Argentina y Brasil.

Asunción acoge por tercera ocasión una final de la Sudamericana, tras organizar el partido decisivo del torneo en 2019 y 2024. EFE

Copa Sudamericana Atlético Mineiro Lanús
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G4Y_oP7X0AA-xST.jpeg
Copa Sudamericana
El Mineiro vence al Independiente del Valle y avanza a la final de la Sudamericana
Atlético Mineiro venció este martes por 3-1 al Independiente del Valle ecuatoriano en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, y se hizo con el primer cupo en la final del 22 de noviembre próximo en Asunción.
Octubre 29, 2025 07:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Junior Alonso_33382342.jpg
Copa Sudamericana
Se define al primer finalista en Sudamericana
Esta noche se disputa la segunda semifinal de la Copa Sudamericana, entre los equipos de Independiente del Valle y Atlético Mineiro de Brasil.
Octubre 28, 2025 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
G3-2Lp0XIAAOI7I.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús dilapida una ventaja de dos goles y todo queda en tablas
Universidad de Chile y Lanús empataron este jueves 2-2 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana que tuvo un final insospechado, pues antes de la primera media hora el equipo argentino ganaba con un doblete de Rodrigo Castillo y en el minuto 99 permitió la igualada.
Octubre 24, 2025 06:47 a. m.
 · 
Redacción D10
copa sudamericana.jpg
Copa Sudamericana
El campeón de la Copa Sudamericana ganará 6,5 millones de dólares
El campeón de la Copa Sudamericana 2025 recibirá 6,5 millones de dólares en la final prevista para el 22 de noviembre en Asunción, y el subcampeón se embolsará dos millones, anunció este martes la Conmebol.
Octubre 22, 2025 10:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Independiente del Valle Atlético Mineiro
Copa Sudamericana
Gol agónico deja abierta la primera semifinal de Copa Sudamericana
El Independiente del Valle ecuatoriano y el Atlético Mineiro brasileño dejaron abierta la semifinal de la Copa Sudamericana después de que Dudu evitara la derrota del equipo visitante y lograra el gol del empate 1-1 en el último suspiro del partido jugado este martes en Quito.
Octubre 22, 2025 08:26 a. m.
 · 
Redacción D10
daronco.jpg
Copa Sudamericana
Conmebol anuncia árbitros para semifinales de la Sudamericana
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este viernes la designación de árbitros de Colombia y Brasil para los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputarán la próxima semana.
Octubre 17, 2025 09:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más