Mineiro llega a Paraguay para enfrentar a Lanús en la final de la Sudamericana

Los pupilos del entrenador argentino Jorge Sampaoli llegaron procedentes de Belo Horizonte al aeropuerto Silvio Pettirossi, situado en la ciudad paraguaya de Luque (centro).

Atlético Mineiro se clasificó por primera vez a la final de la Copa Sudamericana tras vencer en semifinales al Independiente del Valle.

El Galo, campeón de la Copa Libertadores de 2013, llegó con 34 jugadores para el duelo ante Lanús, que, por su parte, busca su segundo título de Copa Sudamericana.

La final de la edición 24 de la Copa Sudamericana, disputada desde 2002 con un partido único, enfrentará por séptima vez a equipos de Argentina y Brasil.

Asunción acoge por tercera ocasión una final de la Sudamericana, tras organizar el partido decisivo del torneo en 2019 y 2024. EFE