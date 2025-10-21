Olimpia disputará la “Vitória Cup 2026"

Olimpia fue confirmado como invitado de lujo para la próxima edición de “la Vitória Cup 2026", torneo internacional que se cumplirá en Brasil en el mes de junio.

“Con muchísimo orgullo anunciamos la participación del Club Olimpia de Paraguay, tricampeón de la Conmebol Libertadores y uno de los clubes más tradicionales de Sudamérica. El Decano del fútbol paraguayo llega a Brasil para prepararse de cara a la temporada 2026, y nosotros tendremos el privilegio de recibir a un gigante continental que ha dejado huella en la historia del fútbol”, informó la organización

“Será una oportunidad única para ver de cerca a un equipo con alma copera, que representa la pasión y el orgullo de todo un país. ¡Bienvenidos franjeados! ¡La Vitória CUP 2026 será inolvidable!” añade el texto de bienvenida en redes para el Decano.

La competencia se jugó por primera vez esta temporada y para su segunda edición busca sumar equipos tradicionales y de prestigio del continente. Cerro Porteño también fue invitado, aunque la entida de Barrio Obrero aún no confirmó de manera pública si participará o no del evento.