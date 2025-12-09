Hace 35 años: cuando Olimpia pisó Tokio por primera vez

Una madrugada que conectó a Paraguay con Japón

En la medianoche del 9 de diciembre de 1990 en Paraguay, Olimpia vivió una de las jornadas más significativas de su trayectoria internacional. Mientras en Asunción recién comenzaba el día, en Japón eran las 12:00 del mediodía, momento exacto del inicio de la final de la Copa Intercontinental.

El campeón paraguayo había asegurado su presencia en esta prestigiosa cita tras conquistar meses atrás la Copa Libertadores de América, venciendo al Barcelona Sporting Club de Ecuador. Ese título no solo devolvió al Decano a la cima del fútbol sudamericano, sino que también lo llevó por primera vez a territorio japonés para disputar un título mundial.

Un formato nuevo y un escenario desconocido

Aunque Olimpia ya tenía antecedentes en finales intercontinentales, la edición de 1990 presentó un desafío completamente distinto. La definición ya no se jugaba en formato ida y vuelta, como la recordada serie de los años 80 ante el Malmö FF de Suecia. Ese año, la Copa se resolvía a partido único y en cancha neutral.

El escenario elegido fue el imponente Estadio Olímpico de Tokio, un coloso que recibía a miles de aficionados y que se convirtió en testigo de uno de los capítulos más importantes del fútbol internacional de la época.

Allí, los dirigidos por Luis Alberto Cubilla se enfrentaron al AC Milan de Arrigo Sacchi, considerado uno de los mejores equipos de todos los tiempos. El conjunto italiano brillaba con el icónico trío holandés integrado por Ruud Gullit, Marco van Basten y Frank Rijkaard, símbolo del dominio europeo en aquellos años.

El Milan terminó imponiéndose por 3-0, reflejando su poderío y su lugar en la élite mundial. Aun así, Olimpia dejó una presentación valiente y digna ante un rival que marcaba un estándar futbolístico prácticamente inalcanzable.

Los guerreros del 90

El once franjeado que representó a Paraguay en el Estadio Olímpico de Tokio estuvo conformado por:

Ever Hugo Almeida

Virginio Cáceres

Remigio Fernández

Mario Ramírez

Silvio Suárez

Adolfo Jara Heyn

Jorge Guasch

Fermín Balbuena

Luis Alberto Monzón

Adriano Samaniego

Raúl Vicente Amarilla

Su entrega, más allá del resultado, fue valorada por la hinchada y reconocida por la prensa internacional.

Un recuerdo que sigue vivo

A 35 años de aquella final, la presentación de Olimpia en Tokio continúa siendo un capítulo esencial en la historia del club. Haber enfrentado al Milan de los holandeses en el histórico Estadio Olímpico de Tokio marcó para siempre la memoria del olimpismo.

Fue una jornada que unió la medianoche paraguaya con el mediodía japonés, y que quedó instalada como una de las grandes gestas internacionales del Decano.

Por @diariokue