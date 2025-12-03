Manuel Capasso tiene nuevo club

Manuel Vicente Capasso, defensor central argentino de 29 años, no continuará en filas del club Olimpia para la temporada 2026.

El zaguero seguirá su carrera profesional en el fútbol mexicano, más precisamente en el Atlas, así lo confirmó el periodista mexicano Enrique Ortega en comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

“Atlas buscaba un defensor y ahora llega Manuel Capasso, está confirmado”, indicó.

De esta forma, Capasso pone fin a su segundo ciclo en el Decano, ya que volvió a mitad de este año, para disputar el torneo Clausura 2025, donde el equipo franjeado tuvo una floja actuación.

Olimpia comenzará la pretemporada en la quincena de diciembre, apuntando a un 2026 donde tendrá competencia internacional, ya que jugará la fase preliminar de la Copa Sudamericana.