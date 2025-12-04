Luis Abreu: “Espero tener más minutos el año próximo”

Luis Abreu, delantero de Olimpia, cierra una temporada incompleta en Para Uno. El año 2025 quedará en su memoria como el de su debut en el fútbol profesional, aunque no pudo sostenerlo con más continuidad.

Su estreno se dio a inicios de Febrero, en la victoria 1-0 ante el Sportivo Luqueño. También jugó su primer superclásico contra Cerro Porteño, a quien incluso le marcó un tanto para la victoria decana en uno de los enfrentamientos contra el rival acérrimo.

“Sé que puedo dar más en el Olimpia, espero tener minutos el año próximo”, señaló este miércoles en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

El jugador, oriundo de San Pedro del Ycuamandyyú, es proveniente del 29 de Junio de dicha localidad, puede cumplir muchos roles, aunque él siente que puede rendir de organizador. “En las formativas jugaba por izquierda o de interior, también me gusta jugar de enganche, por mi característica me siento mejor de enganche”, sobre el punto.