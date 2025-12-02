02 dic. 2025
Olimpia

Vitamina ya planifica la temporada 2026

Pablo Vitamina Sánchez, el nuevo entrenador de Olimpia, ya trabaja pensando en lo que será la temporada 2026. Si bien el plantel de futbolistas está de vacaciones, Sánchez, junto a su cuerpo técnico y la secretaría técnica del club franjeado, comenzaron a barajar nombres para posibles refuerzos.

Diciembre 02, 2025 06:57 a. m. • 
Por Redacción D10
G62hxEwXEAAICsN.jpg

Manos a la obra. Pablo Sánchez ya trabaja en Olimpia.

Foto: @OlimpiaMedia

Como lo dijo el presidente Rodrigo Nogués días atrás, el Decano intentará fichar cuatro o cinco jugadores en puestos puntuales. Varios futbolistas terminan contrato el 31 de diciembre y serán evaluados por la Comisión Directiva y el nuevo cuerpo técnico para determinar si continúan o no en la institución. Por ahora no hay nada confirmado, Alejandro Silva y Raúl Cáceres son dos nombres que sonaron para volver.

¿REGRESA PAIVA? El retorno del delantero Guillermo Paiva es una incógnita. Si bien Olimpia quiere su regreso, el Junior de Barranquilla tiene una opción de compra y todo indica que harían uso de esta. Ángel Rodelo, periodista colombiano, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), señaló: “Aquí en Barranquilla es muy querido Guillermo Paiva y sé que Junior quiere comprar el pase a Olimpia. Paiva marcó un golazo aquí en el último partido, Junior debe abonar 1,2 millones de dólares por Paiva y se queda con el pase”.

Redacción D10
