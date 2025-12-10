10 dic. 2025
Olimpia va planificando el 2026

Con cinco refuerzos confirmados, Olimpia se prepara para lo que será la temporada 2026.

Diciembre 10, 2025 05:05 p. m.
Pablo Vitamina Sánchez, DT de Olimpia.

Foto: Olimpia Media

Si bien los futbolistas están de vacaciones, el club Olimpia, con su técnico Pablo Vitamina Sánchez y con la comisión directiva encabezada por Rodrigo Nogués, están trabajando pensando en lo que será la temporada 2026.

Hasta el momento el Decano tiene confirmados a cinco refuerzos. Ellos son: Sebastián Lentinelly, arquero charrúa del Liverpool de Uruguay; el lateral derecho Raúl Cáceres, del Vitória; Mateo Gamarra, últimamente en el Cruzeiro de Brasil; Alejandro Silva, ex Deportivo Recoleta y José Florentín, volante de Central Córdoba de Argentina.

A la espera de lo que suceda con el delantero Guillermo Paiva, que deberá regresar al club si es que Junior de Barranquilla no hace uso de la opción de compra del pase. A estos nombres podrían sumarse dos o tres jugadores más, como mucho, para completar el plantel.

Los jugadores están citados para iniciar la pretemporada el martes 16 de diciembre en la Villa Olimpia.

El único amistoso confirmado hasta el momento es el 18 de enero ante Atlético Mineiro en Brasil.

