Sebastián Lentinelly llegará este jueves al país

Sebastián Lentinelly, arquero del Liverpool charrúa, llegará este jueves a Paraguay para convertirse en nuevo futbolista de Olimpia. Se someterá a la revisión médica y luego firmará contrato.

En tanto, José Florentín, volante de Central Córdoba de Argentina, también tiene previsto llegar esta semana para incorporarse al Rey de Copas de nuestro país. Vale recordar que el plantel de futbolistas, bajo el mando de Pablo Vitamina Sánchez, comenzará a trabajar en la Villa Olimpia desde el martes 16 de diciembre. Hasta el momento son cinco los refuerzos confirmados del Decano para la temporada 2026: Lenetinelly, Florentín, Alejandro Silva, Raúl Cáceres y Mateo Gamarra.

A estos nombres se le sumarían al menos dos jugadores más (un lateral y un delantero). En cuanto a amistosos, el confirmado hasta ahora es ante Mineiro el 18 de enero, en Brasil.

