09 dic. 2025
Olimpia

Sebastián Lentinelly llegará este jueves al país

El arquero del Liverpool charrúa, Sebastián Lentinelly, estará en Paraguay el jueves para convertirse en nuevo jugador de Olimpia.

Diciembre 09, 2025 09:13 a. m. • 
Por Redacción D10
Sebastián Lentinelly

Asegurado. Lentinelly competirá con Gastón Olveira.

Foto: Gentileza - Sebastián Lentinelly

Sebastián Lentinelly, arquero del Liverpool charrúa, llegará este jueves a Paraguay para convertirse en nuevo futbolista de Olimpia. Se someterá a la revisión médica y luego firmará contrato.

En tanto, José Florentín, volante de Central Córdoba de Argentina, también tiene previsto llegar esta semana para incorporarse al Rey de Copas de nuestro país. Vale recordar que el plantel de futbolistas, bajo el mando de Pablo Vitamina Sánchez, comenzará a trabajar en la Villa Olimpia desde el martes 16 de diciembre. Hasta el momento son cinco los refuerzos confirmados del Decano para la temporada 2026: Lenetinelly, Florentín, Alejandro Silva, Raúl Cáceres y Mateo Gamarra.

A estos nombres se le sumarían al menos dos jugadores más (un lateral y un delantero). En cuanto a amistosos, el confirmado hasta ahora es ante Mineiro el 18 de enero, en Brasil.

Redacción D10
Olimpia
Vitamina ya planifica la temporada 2026
Pablo Vitamina Sánchez, el nuevo entrenador de Olimpia, ya trabaja pensando en lo que será la temporada 2026. Si bien el plantel de futbolistas está de vacaciones, Sánchez, junto a su cuerpo técnico y la secretaría técnica del club franjeado, comenzaron a barajar nombres para posibles refuerzos.
Diciembre 02, 2025 06:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Sánchez llena de elogios a Almeida
Pablo Sánchez, técnico de Olimpia, dijo lo que representa para él sustituir a Almeida y tiró elogios para la leyenda franjeada.
Noviembre 28, 2025 01:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Sánchez afirmó que “Olimpia será su mayor desafío”
Pablo “Vitamina” Sánchez asume como nuevo entrenador del Franjeado y en conferencia de prensa refirió que este será el mayor desafío para él y su cuerpo técnico.
Noviembre 28, 2025 01:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Rodrigo Nogués “Tuvimos un año desastroso”
En medio de la presentación de Pablo Sánchez, el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, afirmó” “Tuvimos un año desastroso”. Por otra parte, advirtió que no será “un mercado muy grande”, con relación a los refuerzos.
Noviembre 28, 2025 01:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Olimpia presenta a Vitamina Sánchez
La institución franjeada anunció este viernes a su nuevo entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez
Noviembre 28, 2025 12:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Óscar Vicente Scavone: “Fue un año insólito”
Óscar Vicente Scavone se refirió al pésimo 2025 que tuvo Olimpia a nivel deportivo.
Noviembre 28, 2025 10:48 a. m.
 · 
Redacción D10
