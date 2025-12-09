09 dic. 2025
Olimpia

Sebastián Lentinelly: “Era el momento de dar un salto en mi carrera”

El uruguayo Sebastián Lentinelly, nuevo arquero de Olimpia, charló con la 1080 AM y dio sus sensaciones ante este nuevo desafío en su carrera.

Diciembre 09, 2025 03:38 p. m.
lentine.jpg

Lentinelly, nuevo arquero del club Olimpia.

Foto: Gentileza.

Sebastián Lentinelly, arquero uruguayo de 28 años, llegará al país este miércoles para convertirse de forma oficial en nuevo refuerzo del club Olimpia para la temporada 2026.

En contacto con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental, el guardameta charrúa se mostró con mucha expectativa ante este nuevo paso en su carrera profesional, asegurando que da un “salto enorme”.

“Cuando me enteré lo de Olimpia estaba muy contento, sabía que iba a ser un tremendo salto para mi carrera, yo había jugado solo en Liverpool de Uruguay, estuve 10 años ahí, prácticamente una vida, quería y sabía que era el momento de dar un salto y cuando me dijeron lo de Olimpia sin dudar dije que sí, por suerte se pudo dar”, apuntó.

Sobre sus virtudes, Lentinelly explicó que se considera un arquero muy bueno debajo de los tres palos y además agregó: “También manejo bastante el juego de los pies, por la forma de jugar acá, lo tengo claro, y también el juego aéreo lo domino bastante”.

COMPETENCIA CON OLVEIRA. También se refirió a Gastón Olveira, su compatriota que será su nuevo compañero en el Decano. “Contento también que esté un uruguayo en el club, está hace años rompiéndola, me acuerdo que ya lo seguía cuando estaba en River Plate, contento de poder tenerlo de compañero ahora”, indicó.

CONTACTO CON QUINTANA. Reveló que apenas surgió la posibilidad de llegar al Rey de Copas, se contactó con Hugo Quintana, su ex compañero en Liverpool, quien actualmente está en el equipo decano.

“Lo primero que hice fue escribirle a Hugo, estuvo conmigo a préstamo en Liverpool, le pedí referencias y fueron las mejores”, sentenció.

Lentinelly, de 28 años, debutó en Liverpool de Uruguay en el 2017. Es uno de los cinco refuerzos confirmados hasta ahora del equipo de Pablo Vitamina Sánchez para el 2026, junto a Alejandro Silva, Raúl Cáceres, José Florentín y Mateo Gamarra.

Sebastián Lentinelly Olimpia Pablo Sánchez
