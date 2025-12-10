10 dic. 2025
Olimpia

Olimpia, dispuesto a ceder a Erik López

El delantero Erik López podría seguir su carrera fuera de Olimpia, por más de que aún tenga contrato con el club decano, de acuerdo con lo que dijo su agente Hugo Gaona.

Por Redacción D10
Erik López

Erik López, celebrando un tanto con la casaca de Olimpia.

Foto: Gentileza - Olimpia

Así como el equipo, el atacante Erik López no tuvo un buen año en Olimpia y por eso ahora podría irse en condición de préstamo a otro equipo, según las palabras de su representante Hugo Gaona.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el agente admitió que Olimpia estaría dispuesto a cederlo: “Tiene contrato de un año, seguramente se irá a préstamo a un equipo”. El futuro del jugador todavía no está claro: “Tuvimos sondeos de equipos paraguayos, no se descarta; de afuera también”.

Gaona manifestó que Erik López “no tuvo un año de mucha continuidad y afecta el tema de cambio de técnico. Olimpia no encontró la estabilidad necesaria para poder acercarse a lo que hicieron en el 2024, por un montón de situaciones y eso afectó el rendimiento de varios jugadores, entre ellos Erik”.

Actualmente, su representante está trabajando en encontrarle un club al atacante de 24 años que ya levantó tres títulos con Olimpia.

