El nuevo arquero de Olimpia

El portero Sebastián Lentinelly, de 28 años de edad, es nuevo arquero de Olimpia, confirmaron este jueves periodistas especializados en fichajes en la región, como César Luis Merlo y Uriel Lugt, en sus respectivas redes sociales.

El nombre del uruguayo ya sonaba con fuerza en las últimas semanas en Para Uno. El charrúa llega libre desde Liverpool de su país y con contrato hasta diciembre de 2026, con chances de prorrogar un año más. Competirá por el puesto con Gastón Olveira.

“Es una voz cantante que ordena la defensa, es uno de los arqueros mas laureados del fútbol uruguayo en los últimos tiempos”, elogió el periodista Gerardo Lorenzo en charla con El Extra de Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.

Los entrenadores franjeados tuvieron muchas dificultades en ese puesto, tras las lesiones continuadas del titular. Los jóvenes Lucas Verza y Facundo Insfrán no cumplieron con todas las expectativas en este 2025.