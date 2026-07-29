José Canale, fruto de los Juegos Escolares Estudiantiles

El defensor José Canale, autor del último penal que selló la histórica clasificación de Paraguay ante Alemania y zaguero central de Lanús, también forma parte del legado de los Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales

Canale, inició su camino deportivo representando a su escuela de Itá en esta competencia Nacional, dando sus primeros pasos en la exigente competencia del fútbol, que consolidó en la última Copa Mundial de Norteamérica 2026, confirmando que los Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales constituyen una verdadera cantera de talentos para el deporte paraguayo.

Ese ejemplo refleja el objetivo de los Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales, que este año movilizan entre 100.000 y 120.000 estudiantes de todo el país, promoviendo el deporte, los valores y la formación de los futuros representantes paraguayos en competencias internacionales.

Durante una entrevista en el programa Tribuna, de Paraguay TV, el director general de Deportes de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), Guido Zelada, destacó que la competencia se desarrolla en cuatro etapas: municipal, departamental, regional y nacional. Indicó que la fase departamental está llegando a su fin y que las competencias regionales comenzarán con los departamentos de Concepción, Alto Paraguay y Boquerón, donde los campeones buscarán un lugar en la gran final nacional.

La fase nacional de los Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales se disputará del 14 al 18 de septiembre en la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo. El acceso será libre y gratuito para toda la ciudadanía, que además podrá recorrer las instalaciones mediante visitas guiadas para conocer las escuelas de iniciación deportiva, las federaciones y el trabajo que impulsa el desarrollo del deporte paraguayo.

Los campeones nacionales de la categoría escolar, integrada por estudiantes de entre 12 y 14 años, representarán posteriormente a Paraguay en los Juegos Sudamericanos Escolares, que este año se celebrarán en Guayaquil, Ecuador.