Molestia por posible interés en Sarabia

Ahora el entrenador señalado es Pedro Sarabia, que actualmente dirige a Nacional. Semanas atrás fue Julio César Cáceres, a quien se lo vinculó con Olimpia.

Sin embargo, el presidente del Trico, Enrique Sánchez salió al paso y fue tajante al declarar que Sarabia está concentrado con el proyecto de Nacional. “Me ponen nervioso estas cosas, porque solo estamos concentrados en el juego ante Guaraní”, dijo el dirigente durante la entrevista con Fútbol a lo Grande (1080 AM), después de haber trascendido el posible interés de Cerro en el Cabo Sarabia.

Sostuvo, además, que “me parece absolutamente de mal gusto que se hable de Pedro Sarabia, ahora mismo eso es un chisme”.

Nacional se mide el domingo ante el Legendario (16:30), en La Arboleda.