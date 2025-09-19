19 sept. 2025
Nacional

Molestia por posible interés en Sarabia

Se volvió a repetir la misma situación en un mismo torneo, pero en esta ocasión en campamento azulgrana.

Septiembre 19, 2025 07:22 a. m. • 
Por Redacción D10
Pedro SARBIA_Pedro Sarabia 2_63139920.jpg

Tentado. Pedro Sarabia de buena gestión en el Tricolor.

Ahora el entrenador señalado es Pedro Sarabia, que actualmente dirige a Nacional. Semanas atrás fue Julio César Cáceres, a quien se lo vinculó con Olimpia.

Sin embargo, el presidente del Trico, Enrique Sánchez salió al paso y fue tajante al declarar que Sarabia está concentrado con el proyecto de Nacional. “Me ponen nervioso estas cosas, porque solo estamos concentrados en el juego ante Guaraní”, dijo el dirigente durante la entrevista con Fútbol a lo Grande (1080 AM), después de haber trascendido el posible interés de Cerro en el Cabo Sarabia.

Sostuvo, además, que “me parece absolutamente de mal gusto que se hable de Pedro Sarabia, ahora mismo eso es un chisme”.

Nacional se mide el domingo ante el Legendario (16:30), en La Arboleda.

Pedro Sarabia Nacional Torneo Clausura
Redacción D10
