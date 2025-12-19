Felipe Giménez comenzó a trabajar “en una casa ordenada”

Felipe Giménez comandó este viernes el primer día de trabajo de pretemporada de Nacional. El nuevo entrenador confesó que llegó a “una casa ordenada, a un club que en mi opinión es un club modelo en todo sentido (…) Terminó en muy buena posición en el campeonato pasado y ese es el camino que uno tiene que seguir”.

Hay que “tratar de conseguir mayores objetivos de lo que se logró, que fueron buenos, pero uno siempre tiene que buscar ser ambicioso, ser ganador, buscar el primer lugar, como todo hombre de fútbol sabe que tiene que trabajar para eso”.

“Queremos enfocarnos es en seguir nuestra línea, tratar de ser protagonistas, de darle nuestra impronta a todo lo bueno que hay, por eso se da ese desafío y por eso nosotros somos conscientes del lugar en el que estamos y estamos muy agradecidos por eso”, remarcó en conferencia de prensa.

Tras las salidas de algunos jugadores que fueron determinantes en la temporada 2025, Felipe Giménez buscará “potenciar en lugares específicos, tratar de hacernos fuertes en algunas líneas que consideramos que vamos a necesitar, porque queremos apuntar a lo mejor y para eso tenemos que potenciar el muy buen grupo humano que existe, porque el plantel está formado por una base muy buena”.

Con relación a la pretemporada, indicó que tendrá las pausas necesarias por Navidad y Año Nuevo y después del 2 al 9 de enero el encierro, “con dos amistosos antes del debut. Eso ya está todo planificado, organizado. Decidimos hacerlo cercano a nuestra sede, a nuestro predio por muchas cuestiones de logística, de comodidad”.