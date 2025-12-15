Felipe Giménez, nuevo técnico de Nacional

Felipe Giménez, entrenador revelación 2025, fue oficializado este lunes como nuevo entrenador de Nacional para la temporada 2026. La información fue confirmada por Enrique Sánchez en Radio Monumental.

“Contento con la venida de Felipe. Arrancando un nuevo proceso para el año que viene, que hagamos lo mismo y más. Fue un año que podíamos llegar a más, peleamos ambos campeonatos. Contento por este nuevo proceso”, expresó Sánchez en Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.

Por su parte, Felipe Giménez, también conversó con Radio Monumental y mencionó su felicidad por cerrar este paso con miras a la temporada 2026.

“Es un club que presenta una escuela, encuentro un equipo sólido, un club modelo y me inspira mucho sueño anhelo de seguir creciendo. Es un club histórico y es lo que a nosotros nos desafía. Una hinchada exigente, que le gusta el buen fútbol, por algo que le dicen la Academia”, dijo Giménez.

Respecto a la llegada de refuerzos, comentó que el plantel está bien armado y no serían más de 3 jugadores los que arriben hasta la institución en este mercado de pases.