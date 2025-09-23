Sarabia, autocrítico en la caída del Trico

“Nosotros fuimos protagonistas en el primer tiempo, creo que la diferencia del resultado está basada en las oportunidades de goles que se aprovechó y las que nosotros no lo aprovechamos”, señaló el entrenador de Nacional en la rueda de prensa después de la derrota de su equipo por 2-0 ante Guaraní en La Arboleda.

Sarabia refirió además que la charla en la semana estaba enfocada en realizar la menor cantidad de errores. “Lo hablamos durante la semana, quienes se equivocaban se llevarían alguna sorpresa. Yo creo que hay una secuencia de pruebas que podríamos haber tomado otro tipo de solución para que no terminase el gol del equipo rival”, señaló el Cabo. El Trico dio vuelta la página y ya piensa en el juego por la fecha 14 que será ante Libertad en el Arsenio Erico.