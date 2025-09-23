23 sept. 2025
Nacional

Sarabia, autocrítico en la caída del Trico

Septiembre 23, 2025 07:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Nacional_63219054.jfif

Guerrero. Orlando Gaona peleó todas la pelotas ante el Cacique.

“Nosotros fuimos protagonistas en el primer tiempo, creo que la diferencia del resultado está basada en las oportunidades de goles que se aprovechó y las que nosotros no lo aprovechamos”, señaló el entrenador de Nacional en la rueda de prensa después de la derrota de su equipo por 2-0 ante Guaraní en La Arboleda.

Sarabia refirió además que la charla en la semana estaba enfocada en realizar la menor cantidad de errores. “Lo hablamos durante la semana, quienes se equivocaban se llevarían alguna sorpresa. Yo creo que hay una secuencia de pruebas que podríamos haber tomado otro tipo de solución para que no terminase el gol del equipo rival”, señaló el Cabo. El Trico dio vuelta la página y ya piensa en el juego por la fecha 14 que será ante Libertad en el Arsenio Erico.

Nacional Pedro Sarabia Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Nacional_62932226.jpg
Nacional
“El compromiso de los jugadores”
Nacional rescató tres puntos claves en su partido por la fecha 11 ante Recoleta en el estadio Arsenio Erico.
Septiembre 08, 2025 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Nacional_62581888.jpg
Nacional
Sánchez, confiado en ser los protagonistas
El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, valoró la victoria 0-2 ante Trinidense, en el Martín Torres y señaló que se sienten protagonistas del torneo Clausura, después de la disputa de la fecha 8.
Agosto 19, 2025 08:10 a. m.
 · 
Redacción D10
sarabias.jpg
Nacional
Sarabia piensa en doble
Pedro Sarabia, entrenador de Nacional, prepara los partidos que tendrá que animar frente a Sportivo Trinidense.
Agosto 14, 2025 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1304862_13660603.jpg
Nacional
A 11 años de la primera final de Libertadores de Nacional
Nacional conmemora en la fecha 11 años de su histórica primera final de Copa Libertadores de América.
Agosto 06, 2025 01:34 p. m.
 · 
Redacción D10
GxDr9dIWQAAf4_b.jpeg
Nacional
Sarabia, autocrítico tras primera derrota
El entrenador de Nacional, Pedro Sarabia, lamentó la derrota de su equipo frente al Sportivo Luqueño, que supuso el fin de su invicto en el torneo Clausura 2025.
Julio 31, 2025 07:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Gwx5uevXEAAMg9Y.jpeg
Nacional
Nacional disfruta de su buen momento
El entrenador de Nacional, Pedro Sarabia, destacó la efectividad de su equipo para vencer 3-0 a General Caballero y seguir en la cima.
Julio 28, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más