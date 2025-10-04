04 oct. 2025
Nacional

Prometió tapar dos penales y lo cumplió

Octubre 04, 2025 08:39 a. m. • 
Por Redacción D10
gg.png

Fiel a su estilo. Santiago Rojas fue el héroe en los penales.

Foto: Prensa - Nacional

Nacional accedió a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 al vencer (4-2) desde los doce pasos a Trinidense.

El juego entre académicos y trinidenses culminó igualado sin goles durante los 90’ y la definición se efectuó desde el punto penal.

Santiago Rojas, portero Trico, en charla con FALG mencionó que la promesa era tapar dos penales en la tanda. “Les dije a los compañeros que por lo menos dos penales iba a tapar y fue así. Todos estamos muy metidos y los que ingresan dan su mejor versión”, alabó.

Nacional Santiago Rojas Copa Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FRojDJ1XoAEQCvw.jpg
Nacional
Pedro Sarabia le da todo el mérito a sus jugadores
Pedro Sarabia, técnico de Nacional, se sintió satisfecho por el juego desplegado ante Olimpia y lo que dejó la gran victoria.
Septiembre 15, 2025 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Orlando Gaona Lugo
Nacional
Benítez y Maciel, bajas ante Olimpia
Nacional en la fecha 12 recibirá a Olimpia finalmente en el estadio de Sol de América, este domingo (16:30).
Septiembre 12, 2025 09:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Nacional_62932226.jpg
Nacional
“El compromiso de los jugadores”
Nacional rescató tres puntos claves en su partido por la fecha 11 ante Recoleta en el estadio Arsenio Erico.
Septiembre 08, 2025 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Nacional_62581888.jpg
Nacional
Sánchez, confiado en ser los protagonistas
El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, valoró la victoria 0-2 ante Trinidense, en el Martín Torres y señaló que se sienten protagonistas del torneo Clausura, después de la disputa de la fecha 8.
Agosto 19, 2025 08:10 a. m.
 · 
Redacción D10
sarabias.jpg
Nacional
Sarabia piensa en doble
Pedro Sarabia, entrenador de Nacional, prepara los partidos que tendrá que animar frente a Sportivo Trinidense.
Agosto 14, 2025 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1304862_13660603.jpg
Nacional
A 11 años de la primera final de Libertadores de Nacional
Nacional conmemora en la fecha 11 años de su histórica primera final de Copa Libertadores de América.
Agosto 06, 2025 01:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más