Prometió tapar dos penales y lo cumplió

Nacional accedió a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 al vencer (4-2) desde los doce pasos a Trinidense.

El juego entre académicos y trinidenses culminó igualado sin goles durante los 90’ y la definición se efectuó desde el punto penal.

Santiago Rojas, portero Trico, en charla con FALG mencionó que la promesa era tapar dos penales en la tanda. “Les dije a los compañeros que por lo menos dos penales iba a tapar y fue así. Todos estamos muy metidos y los que ingresan dan su mejor versión”, alabó.