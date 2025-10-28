Hugo Iván Valdez asume la responsabilidad

Nacional cayó derrotado por 2-1 ante Cerro Porteño en el cierre de la fecha 18 del torneo Clausura en un partido que la Academia lo empezó ganando y donde la expulsión del delantero tricolor Hugo Iván Valdez fue determinante para que el Ciclón inicie la remontada.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM, Hugo Iván Valdez reconoció su error en un momento de calentura donde cayó en la provocación del defensa azulgrana Matías Pérez. “Cometí un error y me hago responsable, me hago responsable de la derrota de ayer”, arrancó diciendo.

Profundizando sobre su expulsión, Valdez confirmó que su expulsión fue determinante para la derrota. “Hice una estupidez, después de mi error se vino todo abajo. Le pasó a los más grandes como a Zidane en la final de la Copa del Mundo”, añadió.

Consultado sobre las palabras que le dijo Matías Pérez para tener esa reacción, Hugo Iván mantuvo los códigos de cancha. “No me dijo nada extraño, solo lo que dice siempre en cancha. Fue un error mío”, reconoció.

Por último contó que todavía no tuvo la charla con su entrenador Pedro Sarabia. “Por el momento de calentura aún no pudimos hablar, seguramente lo haremos en las próximas horas y le pediré disculpas a él y a los compañeros por ese error”, cerró.