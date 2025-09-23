23 sept. 2025
Nacional

Sarabia no se mueve de Nacional

Pedro Sarabia descarta todos los rumores y confirma que sigue en la Academia.

Septiembre 23, 2025 12:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Pedro Sarabia de buena gestión en el Tricolor.

El entrenador de Nacional, Pedro Sarabia, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a los rumores que lo vinculaban con Cerro Porteño. El DT reconoció cierta incomodidad por ser opción cada vez que quedan vacantes y confirmó que sigue al frente de la Academia.

“Nosotros ayer, antes de la práctica tuvimos una charla con el presidente y Carlos Bonet en el cuál damos por terminado todo tipo de rumores. La confirmación de mi continuidad con Nacional, por el hecho de que uno debe ser agradecido y enfocado en el campeonato local”, dijo el DT en la 1080 AM.

“Es incómodo que se pronuncie siempre el nombre de mi cuerpo técnico y en este caso de mi persona. Tenemos también cosas importantes trazadas”, agregó haciendo alusión a los llamados de Libertad y Cerro Porteño.

Nacional viene de caer con Guaraní en un partido clave en la lucha por el título del torneo Clausura 2025. El Cabo confía y afirmó que aún hay mucho camino por recorrer.

Carga Más