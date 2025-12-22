Olimpia Kings alcanza su estrella 36 en el básquet paraguayo

El equipo de Olimpia Kings se consagró campeón en el torneo Clausura de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera División, tras vencer anoche en la quinta y última final al Colonias Gold, cerrando la serie 3-2.

En compromiso disputado en el polideportivo Suma de la Conmebol en Luque, el equipo decano superó a los Gold por 62-56, para adjudicarse la corona de campeón. En los duelos anteriores, el primero y el tercero, Olimpia había derrotado al Colonias por 91-72 y 74-66, mientras que en el segundo y cuarto duelo la victoria de los Gold fue por 71-63 y 79-60.

EL PARTIDO. El juego arrancó dinámico e intenso. Ambos equipos salieron con todo, pero el que estuvo mucho más fino y sacó una ventaja considerable en el arranque fue Olimpia, luego el elenco amarillo se fue acomodando y el primer cuarto se fue con el marcador de 21-15 a favor de los franjeados.

En el segundo periodo, Colonias creció y se acercó bastante, recortando a 37 a 33. En el tercer cuarto, el equipo de Colonias Unidas apretó el acelerador e incluso superó por un momento en el marcador a Olimpia, pero luego se quedó y los franjeados se impusieron finalmente por 52 a 45. En el último cuarto, el Rey de Copas manejó los tiempos y se terminó quedando con la victoria por 62-56.

El plantel de Olimpia estuvo integrado por: Alejandro Peralta, Alejandro Talavera, Álvaro Morales, Daniel Purifoy, Édgar Riveros, Jeremiah Wood, Jorge Martínez, Maximiliano Giménez, Pablo Espinoza, Rodney Mercado, Tobías Gómez y Vichenzo Ochipinti. Entrenador: Javier Martinez.

Este es el título número 36 para el equipo franjeado en la historia del básquetbol paraguayo, siendo el equipo más ganador, por lejos. Le sigue el Deportivo San José, con 18 conquistas, luego aparece Libertad con 13 y en cuarto lugar Sol de América con 11.