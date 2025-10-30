30 oct. 2025
Nacional

Pedro Sarabia: “Debió ser penal”

Pedro Sarabia continúa con bronca por la interpretación de David Ojeda.

Octubre 30, 2025 06:57 a. m. • 
Por Redacción D10
Da pelea. El Trico se bajó prácticamente del Clausura, pero apunta a la Copa Paraguay.

El director técnico de Nacional, Pedro Sarabia, continúa disgustado con el arbitraje de David Ojeda en la derrota ante Cerro Porteño (1-2), el lunes en estadio Arsenio Erico por la fecha 18 del Clausura 2025.

“Es mentira que era brazo pegado al cuerpo, debió ser penal. Seguro me van a pasar factura por lo que digo, yo me mantengo que no teníamos que entrar en una fricción”, expresó el Cabo durante la entrevista en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental. Puntualmente criticó la labor arbitral, Sarabia aclaró que el especial reclamo de parte de la Academia es la no sanción del supuesto penal por la mano de Gastón Giménez, que se revisó en el VAR y finalmente quedó en la nada.

Sobre el mismo punto, el experimentado estratega indicó que “si la situación del penal pasaba a la inversa, estoy seguro de que se iba a mantener la decisión”.

El Trico con esta derrota se bajó de la lucha por el título del torneo Clausura. Sin embargo, sigue con la ilusión de ingresar a la Copa Libertadores mediante la Copa Paraguay. La Academia se mide con General Caballero, el próximo miércoles, por un lugar en la final de Copa de Todos. Recordando que el campeón se gana un lugar en la Fase 1 de la Libertadores 2026. Actualmente, en la tabla del acumulativo, el Tricolor está en la sexta ubicación (52 puntos) junto a Recoleta, en zona de clasificación a Sudamericana.

En cuanto al torneo Clausura, en la fecha 19, Nacional recibe este sábado la visita del Sportivo Trinidense en el Arsenio Erico, desde las 17:30.

Nacional Pedro Sarabia Torneo Clausura
Redacción D10
