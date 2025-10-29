Sánchez impotente ante los criterios arbitrales

El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, criticó de manera tajante y dura el trabajo arbitral de David Ojeda y del VAR (Carlos Figueredo) en la derrota 2-1 ante Cerro Porteño, en el cierre de la fecha 18 del Clausura 2025.

Para Sánchez, hablar cada lunes o martes de la labor arbitral es muy cansador. Destacó que siente rabia e impotencia. “No puede ser que todos los lunes o martes estemos hablando de los arbitrajes, son como profetas del mal agüero”, señaló a Fútbol a lo Grande (1080 AM). En esta ocasión el mandamás se refirió al penal no cobrado para el Trico y además de las dos expulsiones de sus jugadores. “Los errores arbitrales son muy constantes, ya es algo muy preocupante. Estos señores son los protagonistas en cada partido. En el último partido el criterio arbitral sobre la mano del jugador de Cerro (Gastón Giménez) en el área se cobra en cualquier partido; sin embargo, a nosotros no se aplica el cobro. No hay criterio definido”, señaló.

Sostuvo además que los antecedentes son nefastos coincidentemente ante el Ciclón, rememorando la mano penal de Fabrizio Peralta en La Nueva Olla, que tampoco fue sancionada. “De esa mano ni hablemos, fue más grande que La Nueva Olla”.

Las expulsiones. Sánchez fue consultado además sobre las dos expulsiones que sufrió su equipo en el partido. Iván Valdez (26’) y Carlos Espínola (56’), ambos con roja directa y sobre el punto el titular académico señaló: “(Iván) Valdez y Paragua (Carlos Espínola) cometieron una irresponsabilidad; de eso me voy a ocupar yo”, finalizó Sánchez.