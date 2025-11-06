Enrique Sánchez, desilusionado: “Es un fracaso”

En comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Enrique Sánchez, presidente de Nacional, se refirió a lo que fue la derrota por 2-1 ante General Caballero de JLM y eliminación de Copa Paraguay.

“Estoy muy golpeado realmente, tengo muchos años de dirigencia, pero no se aprende nunca a que no te golpee un resultado como el de ayer (miércoles)”, comentó el titular tricolor.

Aseguró que se hizo un “esfuerzo extraordinario” durante todo el año y que se echó a perder todo. “Te sentís desilusionado porque finalmente no conseguiste los objetivos que te propusiste. Es un fracaso, categóricamente”, agregó.

“Nadie quiere perder, pero algo falló. Ayer fue superior General Caballero, y creo que nosotros tenemos un equipo de jerarquía, experiencia, mucho más que el rival, por supuesto no estuvimos a la altura, Nacional no estuvo a la altura de su historia y eso duele, eso molesta, eso golpea”, añadió.

Nacional se quedó con las manos vacías en este 2025. Amagó con pelear el título del Clausura pero finalmente se quedó por el camino.