21 oct. 2025
Nacional

Dura crítica de Sánchez al arbitraje

El presidente de Nacional fue contundente en Radio Monumental y apuntó sus críticas al arbitraje paraguayo.

Octubre 21, 2025 12:22 p. m. • 
Por Redacción D10


Sigue el malestar en Nacional por el trabajo de Benítez.

Foto: CopaDePrimera

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, conversó este martes con Fútbol a lo Grande en Radio Monumental 1080 AM y se refirió al momento del arbitraje paraguayo. El dirigente afirmó que la palabra “Criterio arbitral” es una excusa para justificar errores.

“El VAR tiene que actuar siempre bien y no mal en las siguientes fechas”, tiró con un tono enérgico.
Sánchez se refirió concretamente a que en el juego frente al 2 de Mayo el juez Derlis Benítez fue llamado por el VAR para revisar una imagen para revertir una tarjeta roja a Fabián Franco, pero el árbitro se mantuvo en lo que considera un “error”.

“Si el árbitro se despoja del VAR y sigue sosteniendo lo que quiere, es una barbaridad”, subrayó. Sin embargo, en el análisis que realiza la APF le dieron la derecha al juez al considerar que la acción era brusca y merecedora de tarjeta roja.

“El criterio arbitral funciona para excusarse”, agregó.

En cuanto a lo deportivo, Sánchez dijo que el juego ante el 2 de Mayo se vio desnaturalizado por la expulsión de Fabián Franco, pero cree aún que pueden ser protagonistas del torneo Clausura 2025.

Nacional Enrique Sánchez Torneo Clausura
Redacción D10
G05FS02WEAAO-RW.jpeg
Nacional
“Un premio especial”
Nacional goleó a Olimpia 4-1 y encendió la ilusión de pelear por el título.
Septiembre 17, 2025 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
FRojDJ1XoAEQCvw.jpg
Nacional
Pedro Sarabia le da todo el mérito a sus jugadores
Pedro Sarabia, técnico de Nacional, se sintió satisfecho por el juego desplegado ante Olimpia y lo que dejó la gran victoria.
Septiembre 15, 2025 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Orlando Gaona Lugo
Nacional
Benítez y Maciel, bajas ante Olimpia
Nacional en la fecha 12 recibirá a Olimpia finalmente en el estadio de Sol de América, este domingo (16:30).
Septiembre 12, 2025 09:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Nacional_62932226.jpg
Nacional
“El compromiso de los jugadores”
Nacional rescató tres puntos claves en su partido por la fecha 11 ante Recoleta en el estadio Arsenio Erico.
Septiembre 08, 2025 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Nacional_62581888.jpg
Nacional
Sánchez, confiado en ser los protagonistas
El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, valoró la victoria 0-2 ante Trinidense, en el Martín Torres y señaló que se sienten protagonistas del torneo Clausura, después de la disputa de la fecha 8.
Agosto 19, 2025 08:10 a. m.
 · 
Redacción D10
sarabias.jpg
Nacional
Sarabia piensa en doble
Pedro Sarabia, entrenador de Nacional, prepara los partidos que tendrá que animar frente a Sportivo Trinidense.
Agosto 14, 2025 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
