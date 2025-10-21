Dura crítica de Sánchez al arbitraje

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, conversó este martes con Fútbol a lo Grande en Radio Monumental 1080 AM y se refirió al momento del arbitraje paraguayo. El dirigente afirmó que la palabra “Criterio arbitral” es una excusa para justificar errores.

“El VAR tiene que actuar siempre bien y no mal en las siguientes fechas”, tiró con un tono enérgico.

Sánchez se refirió concretamente a que en el juego frente al 2 de Mayo el juez Derlis Benítez fue llamado por el VAR para revisar una imagen para revertir una tarjeta roja a Fabián Franco, pero el árbitro se mantuvo en lo que considera un “error”.

“Si el árbitro se despoja del VAR y sigue sosteniendo lo que quiere, es una barbaridad”, subrayó. Sin embargo, en el análisis que realiza la APF le dieron la derecha al juez al considerar que la acción era brusca y merecedora de tarjeta roja.

“El criterio arbitral funciona para excusarse”, agregó.

En cuanto a lo deportivo, Sánchez dijo que el juego ante el 2 de Mayo se vio desnaturalizado por la expulsión de Fabián Franco, pero cree aún que pueden ser protagonistas del torneo Clausura 2025.