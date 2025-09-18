18 sept. 2025
Nacional

Enrique Sánchez: “Lo veo a Nacional siendo campeón”

El titular de Nacional, Enrique Sánchez, destacó el gran momento futbolístico de su equipo y apunta a ser campeón del torneo Clausura 2025.

Septiembre 18, 2025 08:18 a. m. • 
Por Redacción D10
G1AlwVGWQAAKr_1.jpeg

Movilización. Jornada vespertina en la cancha auxiliar del Trico.

El Tricolor enfrentará al líder Guaraní (25 puntos) este domingo, en uno de los partidazos de la fecha 13.

“Se saca chapa luego del último triunfo, se viene un importante partido ante Guaraní. Sin duda, lo veo a Nacional siendo campeón”, señaló el mandamás tricolor Fútbol a lo Grande (1080 AM).

La Academia viene de golear 4-1 a Olimpia, demostrando buen fútbol y contundencia, hecho que ilusiona a los fanáticos académicos en este torneo. El último campeonato del Trico fue en el Clausura 2013. Sin embargo, las más recientes aproximaciones fueron los subcampeonatos 2022 y 2024 de la Copa Paraguay.

Sánchez, por último, señaló que en la fecha 14 ya utilizarán la nueva lumínica LED en el Arsenio Erico.

Nacional Enrique Sánchez Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
sarabias.jpg
Nacional
Sarabia piensa en doble
Pedro Sarabia, entrenador de Nacional, prepara los partidos que tendrá que animar frente a Sportivo Trinidense.
Agosto 14, 2025 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1304862_13660603.jpg
Nacional
A 11 años de la primera final de Libertadores de Nacional
Nacional conmemora en la fecha 11 años de su histórica primera final de Copa Libertadores de América.
Agosto 06, 2025 01:34 p. m.
 · 
Redacción D10
GxDr9dIWQAAf4_b.jpeg
Nacional
Sarabia, autocrítico tras primera derrota
El entrenador de Nacional, Pedro Sarabia, lamentó la derrota de su equipo frente al Sportivo Luqueño, que supuso el fin de su invicto en el torneo Clausura 2025.
Julio 31, 2025 07:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Gwx5uevXEAAMg9Y.jpeg
Nacional
Nacional disfruta de su buen momento
El entrenador de Nacional, Pedro Sarabia, destacó la efectividad de su equipo para vencer 3-0 a General Caballero y seguir en la cima.
Julio 28, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
claudio nuñez_62064412.jpg
Nacional
Núñez palpita duelo contra el Gumarelo
Claudio Núñez, referente de Nacional, se refirió al compromiso frente Libertad, que se jugará en el marco de la tercera fecha del Clausura.
Julio 16, 2025 10:09 a. m.
 · 
Redacción D10
pedro sarabia_59254218.jpg
Nacional
Pedro Sarabia valora el buen arranque
Pedro Sarabia, técnico de Nacional, manifestó su felicidad por el buen arranque de la Academia en el Clausura.
Julio 14, 2025 12:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más