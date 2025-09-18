Enrique Sánchez: “Lo veo a Nacional siendo campeón”

El Tricolor enfrentará al líder Guaraní (25 puntos) este domingo, en uno de los partidazos de la fecha 13.

“Se saca chapa luego del último triunfo, se viene un importante partido ante Guaraní. Sin duda, lo veo a Nacional siendo campeón”, señaló el mandamás tricolor Fútbol a lo Grande (1080 AM).

La Academia viene de golear 4-1 a Olimpia, demostrando buen fútbol y contundencia, hecho que ilusiona a los fanáticos académicos en este torneo. El último campeonato del Trico fue en el Clausura 2013. Sin embargo, las más recientes aproximaciones fueron los subcampeonatos 2022 y 2024 de la Copa Paraguay.

Sánchez, por último, señaló que en la fecha 14 ya utilizarán la nueva lumínica LED en el Arsenio Erico.