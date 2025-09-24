24 sept. 2025
Cerro Porteño

Millonaria multa de la Conmebol para Cerro Porteño

La Conmebol aplicó una fuerte multa a Cerro Porteño por varias infracciones durante su última participación en la Copa Libertadores.

Septiembre 24, 2025 05:11 p. m. • 
Por Redacción D10
La Conmebol aplicó varias multas a Cerro Porteño.

Cerro Porteño deberá abonar a la Conmebol la suma de USD 70.000 en concepto de multas por diversas infracciones cometidas durante la serie ante Estudiantes de La Plata.

Las infracciones cometidas por Cerro Porteño fueron por no sacarse la foto protocolar en el partido de ida, retrasar un minuto el inicio del segundo tiempo, lanzamiento de una botella de plástico al campo de juego y mover la plataforma donde se encontraba un camarógrafo de la transmisión.

En tanto que en el partido revancha disputado en La Plata, la llegada tardía de Diego Martínez a la conferencia de prensa significó una nueva multa.

Todas estas infracciones suman la cifra de USD 70.000 dólares americanos que se le descontará a Cerro Porteño de los derechos de televisión de su próxima participación internacional.

Conmebol Cerro Porteño Libertadores
Redacción D10
